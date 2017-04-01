Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Уиган», «Астон Вилла» оказалась сильнее «Норвича» и другие результаты

В рамках 39-го тура Чемпиошипа «Ньюкасл» переиграл «Уиган» и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Астон Вилла» на своем поле победила «Норвич» благодаря дублю Джонатана Коджиа, «Фулхэм» в гостях минимально обыграл «Ротерхэм».

Англия. Чемпионшип. 39-й тур

Ньюкасл – Уиган – 2:1 (1:0)

Астон Вилла – Норвич – 2:0 (1:0)

Барнсли – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (0:0)

Ротерхэм – Фулхэм – 0:1 (0:0)

Вулверхэмптон – Кардифф – 3:1 (2:1)

Престон Норт Энд – Ноттингем Форест – 1:1 (0:1)

Ипсвич Таун – Бирмингем Сити – 1:1 (0:0)

Хаддерсфилд Таун – Бертон Альбион – 0:1 (0:0)

Брентфорд – Бристоль – 2:0 (2:0)

Брайтон – Блэкберн – 1:0 (0:0)

Рединг – Лидс – 1:0 (1:0)

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