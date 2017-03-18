Чемпионшип. «Бирмингем» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и другие результаты

В рамках 38-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» и «Ньюкасл» голов друг другу не забили, «Бертон», выигрывая после первого тайма 3:1 проиграл «Брентфорду» 3:5, «Астон Вилла» одержала уверенную победу над «Уиганом».

«Ньюкасл» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая «Брайтон» на одно очко.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

Блэкберн – Престон – 2:2 (1:1)

Кардифф – Ипсвич – 3:1 (1:1)

Бертон – Брентфорд – 3:5 (3:1)

Бирмингем – Ньюкасл – 0:0

Ноттингем Форест – Дерби Каунти – 2:2 (1:0)

Норвич – Барнсли – 2:0 (1:0)

КПР – Ротерхэи – 5:1 (2:1)

Уиган – Астон Вилла – 0:2 (0:0)

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:3 (0:1)

Лидс – Брайтон – 2:0 (0:0)

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