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    Чемпионшип. «Бирмингем» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и другие результаты

    В рамках 38-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» и «Ньюкасл» голов друг другу не забили, «Бертон», выигрывая после первого тайма 3:1 проиграл «Брентфорду» 3:5, «Астон Вилла» одержала уверенную победу над «Уиганом».

    «Ньюкасл» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая «Брайтон» на одно очко.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

    Блэкберн – Престон – 2:2 (1:1)

    Кардифф – Ипсвич – 3:1 (1:1)

    Бертон – Брентфорд – 3:5 (3:1)

    Бирмингем – Ньюкасл – 0:0

    Ноттингем Форест – Дерби Каунти – 2:2 (1:0)

    Норвич – Барнсли – 2:0 (1:0)

    КПР – Ротерхэи – 5:1 (2:1)

    Уиган – Астон Вилла – 0:2 (0:0)

    Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:3 (0:1)

    Лидс – Брайтон – 2:0 (0:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 19 марта 2017, 00:05

      Ничья это хорошо.

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