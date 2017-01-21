Чемпионшип. «Ньюкасл» отправил четыре безответных мяча в ворота «Ротерхэма» и другие результаты

В матче 27-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» на своем поле крупно обыграл «Ротерхэм», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дублем отметился Мэтт Ритчи. Таким образом, «сороки» продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 58 очков.

С результатами остальных встреч игрового дня можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 27-й тур

КПР – Фулхэм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мэннинг, 25; 1:1 – Мартин, 75.

Уиган – Брентфорд – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Морси, 28; 2:0 – Дин, 32 (в свои ворота); 2:1 – Хота, 86.

Ньюкасл – Ротерхэм – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мерфи, 45; 2:0 – Ритчи, 49; 3:0 – Перес, 59; 4:0 – Ритчи, 79.

Норвич – Вулверхэмптон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нейсмит, 13; 1:1 – Кошта, 57 (с пенальти); 2:1 – Брэди, 75 (с пенальти); 3:1 – Хаусон, 90.

Ноттингем Форест – Бристоль – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Осборн, 67.

Хаддерсфилд – Ипсвич – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Браун, 41; 2:0 – Шиндлер, 57.

Дерби Каунти – Рединг – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Свифт, 16; 1:1 – Бент, 36; 2:1 – Инс, 63; 3:1 – Хьюз, 74; 3:2 – Мейте, 80.

Кардифф – Бертон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хили, 90.

Астон Вилла – Престон – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Адома, 22; 2:0 – Адома, 36 (с пенальти); 2:1 – Хагилл, 64; 2:2 – Хагилл, 77.

Блэкберн – Бирмингем – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Юткевич, 3 (с пенальти); 1:1 – Грэм, 45.

Барнсли – Лидс – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 18; 1:1 – Брэдшоу, 45; 2:1 – Кент, 48; 3:1 – Хурихейн, 54; 3:2 – Вуд, 68 (с пенальти).

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