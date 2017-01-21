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  • Чемпионшип. «Ньюкасл» отправил четыре безответных мяча в ворота «Ротерхэма» и другие результаты

Чемпионшип. «Ньюкасл» отправил четыре безответных мяча в ворота «Ротерхэма» и другие результаты

21 января 2017, 22:29
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В матче 27-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» на своем поле крупно обыграл «Ротерхэм», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дублем отметился Мэтт Ритчи. Таким образом, «сороки» продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 58 очков.

С результатами остальных встреч игрового дня можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 27-й тур

КПР – Фулхэм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мэннинг, 25; 1:1 – Мартин, 75.

Уиган – Брентфорд – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Морси, 28; 2:0 – Дин, 32 (в свои ворота); 2:1 – Хота, 86.

Ньюкасл – Ротерхэм – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мерфи, 45; 2:0 – Ритчи, 49; 3:0 – Перес, 59; 4:0 – Ритчи, 79.

Норвич – Вулверхэмптон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нейсмит, 13; 1:1 – Кошта, 57 (с пенальти); 2:1 – Брэди, 75 (с пенальти); 3:1 – Хаусон, 90.

Ноттингем Форест – Бристоль – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Осборн, 67.

Хаддерсфилд – Ипсвич – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Браун, 41; 2:0 – Шиндлер, 57.

Дерби Каунти – Рединг – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Свифт, 16; 1:1 – Бент, 36; 2:1 – Инс, 63; 3:1 – Хьюз, 74; 3:2 – Мейте, 80.

Кардифф – Бертон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хили, 90.

Астон Вилла – Престон – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Адома, 22; 2:0 – Адома, 36 (с пенальти); 2:1 – Хагилл, 64; 2:2 – Хагилл, 77.

Блэкберн – Бирмингем – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Юткевич, 3 (с пенальти); 1:1 – Грэм, 45.

Барнсли – Лидс – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 18; 1:1 – Брэдшоу, 45; 2:1 – Кент, 48; 3:1 – Хурихейн, 54; 3:2 – Вуд, 68 (с пенальти).

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Куинз Парк Рейнджерс Фулхэм Уиган Атлетик Брентфорд Ньюкасл Ротерхэм Норвич Сити Вулверхэмптон Ноттингем Форест Бристоль Сити Хаддерсфилд Таун Ипсвич Таун Дерби Каунти Рединг Кардифф Бертон Альбион Астон Вилла Престон Блэкберн Бирмингем Сити Барнсли Лидс
Комментарии (1)
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KingRey21
1485047797
Быстрее бы уже Ньюкасл вышел в Примьер-Лигу!!!а Эшли ни лез в дела клуба,тогда хорошее будущее ждет этот ВЕЛИКИЙ КЛУБ!
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