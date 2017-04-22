Чемпионшип. «Фулхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и другие результаты

В матче 44-го тура Чемпионшипа «Хаддерсфилд» у себя дома потерпел разгромное поражение от «Фулхэма».

В других встречах «Рединг» уступил «Ноттингему», «Шеффилд Уэнсдэй» переиграл «Дерби», «Брентфорд» победил «КПР», а «Кардифф» разошелся миром с «Уиганом».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 44-й тур

Бертон – Лидс – 2:1 (0:0)

Брентфорд – КПР – 3:1 (1:0)

Вулверхэмптон – Блэкберн – 0:0 (0:0)

Ноттингем Форест – Рединг – 3:2 (1:0)

Ротерхэм – Ипсвич – 1:0 (0:0)

Уиган – Кардифф – 0:0 (0:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Дерби Каунти – 2:1 (0:0)

Бристоль Сити – Барнсли – 3:2 (0:1)

Хаддерсфилд – Фулхэм – 1:4 (1:4)

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