Чемпионшип. «Фулхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и другие результаты

В матче 44-го тура Чемпионшипа «Хаддерсфилд» у себя дома потерпел разгромное поражение от «Фулхэма».
В других встречах «Рединг» уступил «Ноттингему», «Шеффилд Уэнсдэй» переиграл «Дерби», «Брентфорд» победил «КПР», а «Кардифф» разошелся миром с «Уиганом».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 44-й тур
Вулверхэмптон – Блэкберн – 0:0 (0:0)
Ноттингем Форест – Рединг – 3:2 (1:0)
Шеффилд Уэнсдэй – Дерби Каунти – 2:1 (0:0)
Бристоль Сити – Барнсли – 3:2 (0:1)
Хаддерсфилд – Фулхэм – 1:4 (1:4)
Источник: Бомбардир.ру