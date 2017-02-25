Чемпионшип. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Бристоль Сити» и другие результаты

Встреча 34-го тура второго дивизиона Англии между «Ньюкаслом» и «Бристоль Сити» завершилась результативной ничьей 2:2. Среди подопечных Рафаэля Бенитеса отличился Киран Кларк. У гостей забили Аарон Уилбрахам и Дэвид Коттерилл. Кори Смит отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, «Ньюкасл» с 70-ю баллами уступил лидерство в турнирной таблице «Брайтону», имеющему на очко больше. «Бристоль» расположился на 21-м месте.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 34-й тур

Ньюкасл – Бристоль Сити – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Уилбрахам, 11; 0:2 — Коттерилл, 21; 1:2 — Смит (в свои ворота), 59; 2:2 — Кларк, 82.

Лидс – Шеффилд Уэнсдэй – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Вуд, 24.

Престон – КПР – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Луалуа, 36; 1:1 — МакГиди; 2:1 — Хагилл.

Удаление: Фримен, 78.

Астон Вилла – Дерби Каунти – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Честер, 25.

Удаление: Бакуна, 90.

Барнсли – Хаддерфсилд – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Хефеле, 18; 1:1 — Уоткинс, 75.

Уиган – Ноттингем Форест – 0:0 (0:0)

Кардифф – Фулхэм – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Йохансен, 17; 1:1 — Зохоре, 24; 2:1 — Зохоре, 56; 2:2 — Кебану, 68.

Брентфорд – Ротерхэм – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Хота, 13; 1:1 — Белаид, 67; 2:1 — Йеннарис, 78; 2:2 — Форд, 87; 3:2 — Хота (с пенальти), 90+2; 4:2 — Хота, 90+4.

Брайтон – Рединг – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Бэлдок, 35; 2:0 — Мерфи, 56; 3:0 — Кноккарт, 80.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа