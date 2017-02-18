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Чемпионшип. «Брайтон» стал лидером чемпионата после победы над «Барнсли» и другие результаты

18 февраля 2017, 20:15

В матче 33-го тура Чемпионшипа «Брайтон» добился гостевой победы над «Барнсли». Дубль на счету Сэма Бэлдока.

Таким образом, «Брайтон» возглавил чемпионскую гонку, временно обогнав «Ньюкасл», который сыграет свой матч 33-го тура в понедельник против «Астон Виллы». «Барнсли» остался на девятой строчке.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 33-й тур

Ноттингем Форест – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Абди, 28; 0:2 – Форестьери, 52; 2:1 – Осборн, 60.

Уиган – Престон – 0:0 (0:0)

Бертон – Норвич – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вудроу, 25; 1:1 – Жером, 52; 2:1 – Кайтли, 56.

Кардифф – Ротерхэм – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Харрис, 11; 2:0 – Хойлетт, 45+3; 1:0 – Нун, 49; 1:0 – Зохоре, 54; 1:0 – Зохоре, 83.

Ипсвич – Лидс – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сирс, 9; 1:0 – Даллас, 42.

Бирмингем – КПР – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Смит, 18; 0:2 – Вашингтон, 47; 0:3 – Силла, 84; 0:4 – Н'Гбакото, 88; 1:4 – Нсуе, 90+3.

Барнсли – Брайтон – 0:2 (0:0)

Голы: 0:2 – Бэлдок, 53; 0:2 – Бэлдок, 69.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Ноттингем Форест Шеффилд Уэнсдэй Уиган Атлетик Престон Бертон Альбион Норвич Сити Кардифф Ротерхэм Ипсвич Таун Лидс Бирмингем Сити Куинз Парк Рейнджерс Барнсли Брайтон
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