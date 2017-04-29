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  • Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» победителя не выявили, «Блэкберн» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты

Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» победителя не выявили, «Блэкберн» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты

29 апреля 2017, 21:40
1

В рамках 45-го тура Чемпионшипа «Фулхэм» на своем поле не смог переиграть «Брентфорд», «Рединг» с минимальным счетом обыграл «Уиган», «Блэкберн» оказался сильнее «Астон Виллы», а «Лидс» ушел от поражения в матче с «Норвичем».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 45-й тур

Ипсвич – Шеффилд Уэнсдэй – 0:1 (0:0)

КПР – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)

Дерби Каунти – Вулверхэмптон – 3:1 (2:1)

Фулхэм – Брентфорд – 1:1 (1:1)

Барнсли – Бертон – 1:1 (1:0)

Бирмингем – Хаддерсфилд – 2:0 (1:0)

Блэкберн – Астон Вилла – 1:0 (0:0)

Престон – Ротерхэм – 1:1 (1:1)

Рединг – Уиган – 1:0 (1:0)

Лидс – Норвич – 3:3 (1:3)

Брайтон – Бристоль Сити – 0:1 (0:1)

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Ипсвич Таун Шеффилд Уэнсдэй Куинз Парк Рейнджерс Ноттингем Форест Дерби Каунти Вулверхэмптон Фулхэм Брентфорд Барнсли Бертон Альбион Бирмингем Сити Хаддерсфилд Таун Блэкберн Астон Вилла Престон Ротерхэм Рединг Уиган Атлетик Лидс Норвич Сити Брайтон Бристоль Сити
Комментарии (1)
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JI e x a
1493493331
Жаль, что Лидс так бездарно слил концовку сезона и не вышел в стыки.... Я уже начал надеяться, что вернутся наконец в элиту, но не судьба.
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