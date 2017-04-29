Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» победителя не выявили, «Блэкберн» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты

В рамках 45-го тура Чемпионшипа «Фулхэм» на своем поле не смог переиграть «Брентфорд», «Рединг» с минимальным счетом обыграл «Уиган», «Блэкберн» оказался сильнее «Астон Виллы», а «Лидс» ушел от поражения в матче с «Норвичем».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 45-й тур
Ипсвич – Шеффилд Уэнсдэй – 0:1 (0:0)
КПР – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)
Дерби Каунти – Вулверхэмптон – 3:1 (2:1)
Фулхэм – Брентфорд – 1:1 (1:1)
Бирмингем – Хаддерсфилд – 2:0 (1:0)
Блэкберн – Астон Вилла – 1:0 (0:0)
Престон – Ротерхэм – 1:1 (1:1)
Брайтон – Бристоль Сити – 0:1 (0:1)
Источник: Бомбардир.ру