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    Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «КПР», «Рединг» победил «Блэкберн» и другие результаты

    В рамках 40-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Куинз Парк Рейнджерс», «Брайтон» победил «Бирмингем» и вышел на первую строчку в турнирной таблице, «Дерби Каунти» забила четыре мяча в ворота «Фулхэма».

    Англия. Чемпионшип. 40-й тур

    Барнсли – Кардифф – 0:0

    Ипсвич – Уиган – 3:0 (2:0)

    Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 1:0 (0:0)

    Ротерхэм – Шеффилд Уэнсдэй – 0:2 (0:2)

    Брентфорд – Лидс – 2:0 (2:0)

    Брайтон – Бирмингем – 3:1 (1:0)

    Астон Вилла – Куинз Парк Рейнджерс – 1:0 (1:0)

    Дерби Каунти – Фулхэм – 4:2 (2:1)

    Престон – Бристоль – 5:0 (1:0)

    Рединг – Блэкберн – 3:1 (2:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 00:58
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