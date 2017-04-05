Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «КПР», «Рединг» победил «Блэкберн» и другие результаты

В рамках 40-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Куинз Парк Рейнджерс», «Брайтон» победил «Бирмингем» и вышел на первую строчку в турнирной таблице, «Дерби Каунти» забила четыре мяча в ворота «Фулхэма».
Англия. Чемпионшип. 40-й тур
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 1:0 (0:0)
Ротерхэм – Шеффилд Уэнсдэй – 0:2 (0:2)
Брайтон – Бирмингем – 3:1 (1:0)
Астон Вилла – Куинз Парк Рейнджерс – 1:0 (1:0)
Дерби Каунти – Фулхэм – 4:2 (2:1)
Престон – Бристоль – 5:0 (1:0)
Источник: Бомбардир.ру