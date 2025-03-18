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  • «Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025

«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025

18 марта 2025, 21:35
Ротерхэм
18.03.2025, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Уиком Уондерерс
66' Л. Сибли 90+5' Д. Кларк-Харрис (П)
69' R. Kone 90' С. Брэдли 90+2' G. Kodua
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
2
Хаким Одоффин
(К) ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
17
S. McWilliams
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Уиком Уондерерс
1
Уилл Норрис
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Cameron Humphreys
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Ротерхэм
1
Cameron Dawson
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
21
Joshua Kayode
ЦФ
23
Jack Holmes
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
28
James Berry
ЦФ
30
Gideon Kodua
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Филлипс
25
Хамфрис
33
Джулс
2
Рафферти
17
Мпанцу
2
Одоффин
33
Джеймс
17
12
6
Пауэлл
9
3-3-3-1
1
Норрис
6
Тэйлор
3
Рич
15
Брэдли
5
Лоу
4
Симонс
10
Лихи
2
Гриммер
4
Сковен
20
22
33
Джулс
32
Сибли
32
Сибли
33
Джулс
12
21
21
12
17
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
17
5
Лоу
30
30
5
Лоу
4
Сковен
12
МакКлири
12
МакКлири
4
Сковен
22
19
Воукс
19
Воукс
22
Остались в запасе
Ротерхэм
Уиком Уондерерс
1
Cameron Dawson
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
23
Jack Holmes
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
21
Франко Равиццоли
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
23
Jack Holmes
ЦФ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Ротерхэм - Уиком Уондерерс
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
414
406
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротерхэм» против «Уиком Уондерерс», 26-й тур первой лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»

Источник: «Бомбардир»
Англия. Первая лига Уиком Уондерерс Ротерхэм
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