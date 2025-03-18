18.03.2025, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 26 тур
Англия. Первая лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Ротерхэм
Ротерхэм
3-2-3-1-1
12
Филлипс
25
Хамфрис
33
Джулс
2
Рафферти
17
Мпанцу
2
Одоффин
33
Джеймс
17
12
6
Пауэлл
9
3-3-3-1
1
Норрис
6
Тэйлор
3
Рич
15
Брэдли
5
Лоу
4
Симонс
10
Лихи
2
Гриммер
4
Сковен
20
22
33
Джулс
32
Сибли
32
Сибли
33
Джулс
12
21
21
12
17
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
17
5
Лоу
30
30
5
Лоу
4
Сковен
12
МакКлири
12
МакКлири
4
Сковен
22
19
Воукс
19
Воукс
22
Остались в запасе
Ротерхэм
Уиком Уондерерс
1
Cameron Dawson
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
23
Jack Holmes
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
21
Франко Равиццоли
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
23
Jack Holmes
ЦФ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Ротерхэм - Уиком Уондерерс
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
414
406
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротерхэм» против «Уиком Уондерерс», 26-й тур первой лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»