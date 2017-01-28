Чемпионшип. «Норвич» оказался сильнее «Бирмингема» и другие результаты

В матче 28-го тура Чемпионшипа «Норвич» благодаря двум голам в первом тайме у себя дома одержал победу над «Бирмингемом» со счетом 2:0. Несмотря на успех, хозяева опустились на восьмое место в турнирной таблице.
С остальными результатами игрового дня можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип
28-й тур
Ротерхэм – Барнсли – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Армстронг, 70.
Голы: 1:0 – Свифт, 42; 1:1 – Роллс, 45 (с пенальти); 2:1 – Керморган, 60.
Голы: 0:1 – Лоуренс, 16; 1:1 – Хагилл, 89.
Норвич – Бирмингем – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Джером, 15; 2:0 – Клозе, 43.
32-й тур
Куинз Парк Рейнджерс – Бертон – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Мерфи, 11; 0:2 – Дайер, 52; 1:2 – Вашингтон, 63.
Источник: Бомбардир.ру