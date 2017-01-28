Чемпионшип. «Норвич» оказался сильнее «Бирмингема» и другие результаты

В матче 28-го тура Чемпионшипа «Норвич» благодаря двум голам в первом тайме у себя дома одержал победу над «Бирмингемом» со счетом 2:0. Несмотря на успех, хозяева опустились на восьмое место в турнирной таблице.

С остальными результатами игрового дня можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип

28-й тур

Ротерхэм – Барнсли – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Армстронг, 70.

Рединг – Кардифф – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Свифт, 42; 1:1 – Роллс, 45 (с пенальти); 2:1 – Керморган, 60.

Престон – Ипсвич – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Лоуренс, 16; 1:1 – Хагилл, 89.

Норвич – Бирмингем – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Джером, 15; 2:0 – Клозе, 43.

32-й тур

Куинз Парк Рейнджерс – Бертон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мерфи, 11; 0:2 – Дайер, 52; 1:2 – Вашингтон, 63.

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