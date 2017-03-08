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  • Чемпионшип. «Ньюкасл» разошелся миром с «Редингом» и другие результаты

Чемпионшип. «Ньюкасл» разошелся миром с «Редингом» и другие результаты

8 марта 2017, 01:10

Во встречах 37-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» поделил очки с «Редингом», а «Брайтон» в гостях переиграл «Ротерхэм».

В других матчах «Фулхэм» разошелся миром с«Лидсом», «Хаддерсфилд» с минимальным счетом победил «Астон Виллу», «Шеффилд Уэнсдей» сыграл вничью с «Бертоном», «КПР» обыграл «Барнсли», а «Ноттингем» уступил «Брентфорду».

Также «Ипсвич» разделил очки с «Вулверхэмптоном», «Дерби» не смог добиться победы над «Престоном», «Бристоль» и «Норвич» сыграли вничью, «Бирмингем» с минимальным счетом проиграл «Уигану», а «Блэкберн» разошелся миром с «Кардиффом».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 36-й тур

Фулхэм – Лидс – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рим, 5 (в свои ворота); 1:1 – Кэрни, 90.

Хаддерсфилд Таун – Астон Вилла – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смит, 69.

Шеффилд Уэнсдэй – Бертон Альбион – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Уоллес, 16; 1:1 – Ирвин, 24.

Куинз Парк Рейнджерс – Барнсли – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Силла, 7; 2:0 – МакДональд, 66 (в свои ворота); 2:1 – Брэдшоу, 79.

Ноттингем Форест – Брентфорд – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Вибе, 17; 0:2 – Вибе, 55; 0:3 – Хота, 68; 1:3 – Бреретон, 82; 2:3 – Клоу, 90.

Ипсвич Таун – Вулверхэмптон – 0:0

Дерби Каунти – Престон Норт Энд – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Выдра, 50; 1:1 – Баркуйзен, 90.

Бристоль Сити – Норвич Сити – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вилдсхут, 39; 1:1 – Райт, 78.

Ротерхэм – Брайтон & Хов Альбион – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кноккарт, 49; 0:2 – Мач, 79.

Бирмингем Сити – Уиган Атлетик – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Берн, 19.

Блэкберн – Кардифф – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Зохоре, 38; 1:1 – Уильямс, 90.

Рединг – Ньюкасл Юнайтед – 0:0

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Фулхэм Лидс Ньюкасл Рединг Брайтон Ротерхэм Хаддерсфилд Таун Астон Вилла Шеффилд Уэнсдэй Бертон Альбион Куинз Парк Рейнджерс Барнсли Ноттингем Форест Брентфорд Ипсвич Таун Вулверхэмптон Дерби Каунти Престон Бристоль Сити Норвич Сити Бирмингем Сити Уиган Атлетик Блэкберн Кардифф
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