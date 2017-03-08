Чемпионшип. «Ньюкасл» разошелся миром с «Редингом» и другие результаты

Во встречах 37-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» поделил очки с «Редингом», а «Брайтон» в гостях переиграл «Ротерхэм».

В других матчах «Фулхэм» разошелся миром с«Лидсом», «Хаддерсфилд» с минимальным счетом победил «Астон Виллу», «Шеффилд Уэнсдей» сыграл вничью с «Бертоном», «КПР» обыграл «Барнсли», а «Ноттингем» уступил «Брентфорду».

Также «Ипсвич» разделил очки с «Вулверхэмптоном», «Дерби» не смог добиться победы над «Престоном», «Бристоль» и «Норвич» сыграли вничью, «Бирмингем» с минимальным счетом проиграл «Уигану», а «Блэкберн» разошелся миром с «Кардиффом».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 36-й тур

Фулхэм – Лидс – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рим, 5 (в свои ворота); 1:1 – Кэрни, 90.

Хаддерсфилд Таун – Астон Вилла – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смит, 69.

Шеффилд Уэнсдэй – Бертон Альбион – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Уоллес, 16; 1:1 – Ирвин, 24.

Куинз Парк Рейнджерс – Барнсли – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Силла, 7; 2:0 – МакДональд, 66 (в свои ворота); 2:1 – Брэдшоу, 79.

Ноттингем Форест – Брентфорд – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Вибе, 17; 0:2 – Вибе, 55; 0:3 – Хота, 68; 1:3 – Бреретон, 82; 2:3 – Клоу, 90.

Ипсвич Таун – Вулверхэмптон – 0:0

Дерби Каунти – Престон Норт Энд – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Выдра, 50; 1:1 – Баркуйзен, 90.

Бристоль Сити – Норвич Сити – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вилдсхут, 39; 1:1 – Райт, 78.

Ротерхэм – Брайтон & Хов Альбион – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кноккарт, 49; 0:2 – Мач, 79.

Бирмингем Сити – Уиган Атлетик – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Берн, 19.

Блэкберн – Кардифф – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Зохоре, 38; 1:1 – Уильямс, 90.

Рединг – Ньюкасл Юнайтед – 0:0

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