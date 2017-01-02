Чемпионшип. «Астон Вилла» уступила «Кардиффу», «Блэкберн» взял верх над «Ньюкаслом»

В матчах 25-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» с минимальным счетом уступила «Кардиффу» на его поле, а «Ньюкасл» также в гостях аналогично проиграл «Блэкберну».

В других поединках «Норвич» разгромил «Дерби», «Шеффилд Уэнсдэй» и «Вулверхэмптон» разошлись миром, «Бирмингем» уступил «Брентфорду», «Фулхэм» проиграл «Брайтону», «Лидс» уверенно разобрался с «Ротерхэмом», «Барнсли» взял верх над «Ноттингемом», «Престон» оказался сильнее «Бертона», а «КПР» нанес поражение «Ипсвичу».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 25-й тур

Норвич – Дерби – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Оливейра, 15; 2:0 – Оливейра, 78; 3:0 – Оливейра, 80.

Удаление: нет – Баттерфилд, 66.

Шеффилд Уэнсдэй – Вулверхэмптон – 0:0

Бирмингем – Брентфорд – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Юткевич, 23; 1:1 – Хоган, 54; 1:2 – Дэвис, 73 (автогол); 1:3 – Йеннарис, 87.

Кардифф – Астон Вилла – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роллс, 16.

Фулхэм – Брайтон – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Пиазон, 55; 1:1: – Хемед, 74 (с пенальти); 1:2 – Данк, 75.

Лидс – Ротерхэм – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бартли, 47; 2:0 – Вуд, 65; 3:0 – Вуд, 79.

Ноттингем – Барнсли – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хурихейн, 88.

Бертон – Престон – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кларк, 45.

КПР – Ипсвич – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Силла, 30; 1:1 – Лоуренс, 48; 2:1 – Вшолек, 83.

Уиган – Хаддерсфилд – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Уэллс, 81.

Бристоль – Рединг – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Абрахам, 27; 2:0 – Абрахам, 47 (с пенальти); 1:2 – Келли, 72; 2:2 – Керморган, 86; 2:3 – Керморган, 90.

Блэкберн – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Малгрю, 74.

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