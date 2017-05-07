Чемпионшип. «Брайтон» за минуту до финального свистка уступил чемпионство «Ньюкаслу» и другие результаты

В Чемпионшипе состоялись матчи заключительного 46-го тура. «Брайтон» сыграл вничью 1:1 с «Астон Виллой», пропустив от Джека Грилиша на 89-й минуте. Первое место досталось «Ньюкаслу», который в параллельном матче обыграл «Барнсли» со счетом 3:0.
В плей-офф турнира сыграют «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд Таун» и «Фулхэм». Место в АПЛ будет разыграно по системе четвертьфинала.
«Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерхэм Юнайтед» по итогам сезона утратили прописку в Чемпионшипе.
Англия. Чемпионшип. 46-й тур
Астон Вилла – Брайтон – 1:1 (0:0)
Уиган Атлетик – Лидс – 1:1 (1:0)
Вулверхэмптон – Престон Норт Энд – 1:0 (1:0)
Шеффилд Уэнсдэй – Фулхэм – 1:2 (1:1)
Бертон Альбион – Рединг – 2:4 (0:2)
Ноттингем Форест – Ипсвич Таун – 3:0 (1:0)
Ротерхэм – Дерби Каунти – 1:1 (0:0)
Норвич Сити – Куинз Парк Рейнджерс – 4:0 (1:0)
Хаддерсфилд Таун – Кардифф – 0:3 (0:2)
Бристоль Сити – Бирмингем Сити – 0:1 (0:1)
Брентфорд – Блэкберн – 1:3 (0:2)