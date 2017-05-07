Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чемпионшип. «Брайтон» за минуту до финального свистка уступил чемпионство «Ньюкаслу» и другие результаты

    В Чемпионшипе состоялись матчи заключительного 46-го тура. «Брайтон» сыграл вничью 1:1 с «Астон Виллой», пропустив от Джека Грилиша на 89-й минуте. Первое место досталось «Ньюкаслу», который в параллельном матче обыграл «Барнсли» со счетом 3:0.

    В плей-офф турнира сыграют «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд Таун» и «Фулхэм». Место в АПЛ будет разыграно по системе четвертьфинала.

    «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерхэм Юнайтед» по итогам сезона утратили прописку в Чемпионшипе.

    Англия. Чемпионшип. 46-й тур

    Астон Вилла – Брайтон – 1:1 (0:0)

    Ньюкасл – Барнсли – 3:0 (1:0)

    Уиган Атлетик – Лидс – 1:1 (1:0)

    Вулверхэмптон – Престон Норт Энд – 1:0 (1:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Фулхэм – 1:2 (1:1)

    Бертон Альбион – Рединг – 2:4 (0:2)

    Ноттингем Форест – Ипсвич Таун – 3:0 (1:0)

    Ротерхэм – Дерби Каунти – 1:1 (0:0)

    Норвич Сити – Куинз Парк Рейнджерс – 4:0 (1:0)

    Хаддерсфилд Таун – Кардифф – 0:3 (0:2)

    Бристоль Сити – Бирмингем Сити – 0:1 (0:1)

    Брентфорд – Блэкберн – 1:3 (0:2)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 мая 2017, 05:28

      Да блекберн уиган жаль интересно а парсмут все так же внизах или поднимается? я просто в фифе 14 видел они в лиге 2 были тоже когда то в апл играли и команда была не плохая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 мая 2017, 21:00

      Как же Лидс лоханулись с плей офф?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 7 мая 2017, 17:48

      46-го тура! 46-го! А не 36-го,двоечники!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 7 мая 2017, 17:44

      Блэкберн и Уиган несколько лет назад ещё в АПЛ играли, а сейчас...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11