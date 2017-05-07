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  • Чемпионшип. «Брайтон» за минуту до финального свистка уступил чемпионство «Ньюкаслу» и другие результаты

Чемпионшип. «Брайтон» за минуту до финального свистка уступил чемпионство «Ньюкаслу» и другие результаты

7 мая 2017, 16:58
4

В Чемпионшипе состоялись матчи заключительного 46-го тура. «Брайтон» сыграл вничью 1:1 с «Астон Виллой», пропустив от Джека Грилиша на 89-й минуте. Первое место досталось «Ньюкаслу», который в параллельном матче обыграл «Барнсли» со счетом 3:0.

В плей-офф турнира сыграют «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд Таун» и «Фулхэм». Место в АПЛ будет разыграно по системе четвертьфинала.

«Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерхэм Юнайтед» по итогам сезона утратили прописку в Чемпионшипе.

Англия. Чемпионшип. 46-й тур

Астон Вилла – Брайтон – 1:1 (0:0)

Ньюкасл – Барнсли – 3:0 (1:0)

Уиган Атлетик – Лидс – 1:1 (1:0)

Вулверхэмптон – Престон Норт Энд – 1:0 (1:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Фулхэм – 1:2 (1:1)

Бертон Альбион – Рединг – 2:4 (0:2)

Ноттингем Форест – Ипсвич Таун – 3:0 (1:0)

Ротерхэм – Дерби Каунти – 1:1 (0:0)

Норвич Сити – Куинз Парк Рейнджерс – 4:0 (1:0)

Хаддерсфилд Таун – Кардифф – 0:3 (0:2)

Бристоль Сити – Бирмингем Сити – 0:1 (0:1)

Брентфорд – Блэкберн – 1:3 (0:2)

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Астон Вилла Брайтон Ньюкасл Барнсли Уиган Атлетик Лидс Вулверхэмптон Престон Шеффилд Уэнсдэй Фулхэм Бертон Альбион Рединг Ноттингем Форест Ипсвич Таун Ротерхэм Дерби Каунти Норвич Сити Куинз Парк Рейнджерс Хаддерсфилд Таун Кардифф Бристоль Сити Бирмингем Сити Брентфорд Блэкберн
Комментарии (4)
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Shpion23
1494168283
Блэкберн и Уиган несколько лет назад ещё в АПЛ играли, а сейчас...
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Sedoi_Goblin
1494168482
46-го тура! 46-го! А не 36-го,двоечники!
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alex kidn
1494180054
Как же Лидс лоханулись с плей офф?
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anri1703
1494815327
Да блекберн уиган жаль интересно а парсмут все так же внизах или поднимается? я просто в фифе 14 видел они в лиге 2 были тоже когда то в апл играли и команда была не плохая
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