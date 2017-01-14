Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Брентфорд», «Астон Вилла» уступила «Вулверхэмптону» и другие результаты

Сегодня состоялись матчи 26-го тура Чемпионшипа. «Ньюкасл» в гостях одержал победу над «Брентфордом», «Астон Вилла» потерпела поражение от «Вулверхэмптона».

С остальными результатами игрового дня можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 26-й тур

Бристоль Сити – Кардифф – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Мерфи, 51 (в свои ворота); 1:1 – Пилкингтон, 74 (с пенальти); 2:1 – Абрахам, 78; 2:2 – Харрис, 82; 2:3 – Пилкингтон, 85.

Шеффилд Уэнсдэй – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уоллес, 54; 2:0 – Форестьери, 90.

Ипсвич – Блэкберн – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Лоуренс, 38; 1:1 – Акпан, 43; 2:1 – Берра, 54; 3:1 – Лоуренс, 57; 3:2 – Грэм, 74 (с пенальти).

Престон – Брайтон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хантингтон, 13; 2:0 – Робинсон, 53.

Бертон – Уиган – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коннолли, 45; 0:2 – Коннолли, 64.

Фулхэм – Барнсли – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мартин, 45 (с пенальти); 2:0 – Мэлони, 55.

Брентфорд – Ньюкасл – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гэйл, 20; 1:1 – Вибе, 52; 1:2 – Мерфи, 79.

Бирмингем – Ноттингем Форест – 0:0

Ротерхэм – Норвич – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Йетс, 7; 1:1 – Джером, 51; 2:1 – Адейеми, 55.

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мэйсон, 15.

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