Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ротерхэма» (7:0).

«Мы хотим постараться выступить хорошо во всех соревнованиях, в которых играем. нужно делать свою работу – посмотрим, что из этого выйдет.

В прошлом году «Уиган» выбил нас из этого соревнования, мы говорили об этом. Сегодня у нас было восемь или девять игроков, которые не играли в четверг и были свежими», – сказал Гвардиола.