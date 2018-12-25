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    Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ротерхэма» (7:0).

    «Мы хотим постараться выступить хорошо во всех соревнованиях, в которых играем. нужно делать свою работу – посмотрим, что из этого выйдет.

    В прошлом году «Уиган» выбил нас из этого соревнования, мы говорили об этом. Сегодня у нас было восемь или девять игроков, которые не играли в четверг и были свежими», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» прошел в 1/16 финала Кубка Англии.
    • В прошлом году «Уиган» выбил «Сити» из Кубка Англии в 1/8 финала.

    Источник: BBC

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