Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Одемвингие: «У Мозеса были опасения, но я рассказал, что в России любые проблемы можно решить»

Одемвингие: «У Мозеса были опасения, но я рассказал, что в России любые проблемы можно решить»

19 октября 2020, 21:31
4

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о своем разговоре с нигерийским новичком «Спартака» Виктором Мозесом, который советовался с соотечественником перед переходом в московский клуб.

– Как вы узнали, что Мозес может перейти в «Спартак»?

– Изначально я узнал о его возможном переходе из прессы. Конечно, я был в курсе ситуации Виктора, что он не хотел куда-то снова уходить в обычную аренду. В «Спартак» он пришел в аренду с правом выкупа.

– Что вы рассказывали ему во время вашей беседы?

– Мы с ним поговорили, я спрашивал, будет ли он рассматривать предложение красно-белых. Он мне высказал маленькие опасения в связи с этим переходом, но я ему рассказал про Москву, про то, что «Спартак» – отличный клуб, который показывает хороший футбол.

Плюс рассказал про стадионы в РПЛ, он и сам был на чемпионате мира, наверное, запомнил все. Думаю, у него остались позитивные впечатления от России. Рад, что в итоге он перешел в «Спартак».

– Были ли у него беспокойства по поводу переезда в Россию в бытовом плане?

– У него молодая семья. Я сказал, что он спокойно может ее перевозить, в Москве есть и английские школы, любые проблемы в России решаются.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Одемвингие Питер Мозес Виктор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юрэс
1603134547
Решаемы только для ЧУЖИХ!!!!
Ответить
InterMilLano1908
1603159172
Россия и ***** похожи, обе страны одни из самых коррупированых
Ответить
BRO_football
1603176802
Конечно в России можно решить любые проблемы... только через взятку или если есть знакомые где надо. Коррупция и кумовство процветают!
Ответить
navashinskyvalentin
1603226286
Любой каприз за Ваши деньги!!!
Ответить
Главные новости
Лапочкин назвал судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
1
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
1
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
1
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Все новости
Все новости
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
1
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
1
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
7
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
12
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+