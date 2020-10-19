Одемвингие: «У Мозеса были опасения, но я рассказал, что в России любые проблемы можно решить»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о своем разговоре с нигерийским новичком «Спартака» Виктором Мозесом, который советовался с соотечественником перед переходом в московский клуб.

– Как вы узнали, что Мозес может перейти в «Спартак»?

– Изначально я узнал о его возможном переходе из прессы. Конечно, я был в курсе ситуации Виктора, что он не хотел куда-то снова уходить в обычную аренду. В «Спартак» он пришел в аренду с правом выкупа.

– Что вы рассказывали ему во время вашей беседы?

– Мы с ним поговорили, я спрашивал, будет ли он рассматривать предложение красно-белых. Он мне высказал маленькие опасения в связи с этим переходом, но я ему рассказал про Москву, про то, что «Спартак» – отличный клуб, который показывает хороший футбол.

Плюс рассказал про стадионы в РПЛ, он и сам был на чемпионате мира, наверное, запомнил все. Думаю, у него остались позитивные впечатления от России. Рад, что в итоге он перешел в «Спартак».

– Были ли у него беспокойства по поводу переезда в Россию в бытовом плане?

– У него молодая семья. Я сказал, что он спокойно может ее перевозить, в Москве есть и английские школы, любые проблемы в России решаются.