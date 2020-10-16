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    Мозес перед переходом в «Спартак» советовался с Ивановичем и Одемвингие

    Новичок «Спартака» Виктор Мозес рассказал, у каких игроков он просил совета перед тем, как дать согласие на переход в московский клуб.

    «Я общался с Браниславом Ивановичем и Питером Одемвингие – они выразили большой респект Москве. Сказали, что это замечательный город. Сказали: «Ты насладишься командой, клубом и городом в том числе», – заявил нигериец.

    • Мозес и Иванович вместе выступали за «Челси».
    • С Одемвингие новичок «Спартака» играл за сборную Нигерии.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13492

      vladimir-7 40 минут назад

      Можно подумать, что оба хорошо изучили Москву и клуб, а команду
      познали только по взаимным играм. Оба ему сказали: бабок нарубишь
      и будет тебе счастье.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12204

      derrik2000 45 минут назад

      Ну, с Ивановичем правильно посоветовался: мужчина выкладывался в Зените на все 100%.
      Наш чемпионат знает.
      А, вот, зачем с Одемвингие-то советовался?
      Этот рвач и сачок ничему хорошему научить не может.
      Разве только тому, что Мойзесу можно с его квалификацией и опытом, играя вполноги, лет 5-6 ещё в нашем чемпионате бабло грести.

      0
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      Рейтинг: +7104

      piligrim1986 54 минуты назад

      а эти двое прям ну ярые спартачи))))

      3
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      Рейтинг: +4019

      Давид59 1 час назад

      Иванович рекомендовал ему идти в Спартак? Ооочень любопытно"

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