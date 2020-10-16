Мозес перед переходом в «Спартак» советовался с Ивановичем и Одемвингие

Можно подумать, что оба хорошо изучили Москву и клуб, а команду
познали только по взаимным играм. Оба ему сказали: бабок нарубишь
и будет тебе счастье.
Новичок «Спартака» Виктор Мозес рассказал, у каких игроков он просил совета перед тем, как дать согласие на переход в московский клуб.
«Я общался с Браниславом Ивановичем и Питером Одемвингие – они выразили большой респект Москве. Сказали, что это замечательный город. Сказали: «Ты насладишься командой, клубом и городом в том числе», – заявил нигериец.