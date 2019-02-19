Одемвингие: «Как-то в сборной мы не знали, что нам хватит ничьей. Полезли вперед, пропустили в конце и не вышли на Кубок Африки»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие в программе «Тотальный футбол» рассказал, как однажды его национальная команда не вышла на Кубок африканских наций. Игроки забыли, что их устраивает ничья, стали атаковать с самого начала матча, а в результате пропустили в конце встречи и не попали на турнир.

– В Англии, кроме чемпионата, Лиги чемпионов и Лиги Европы, есть Кубок Лиги и кубок Англии. И в этих турнирах разные правила: где-то в случае ничейного результата в первой встрече – переигровка, а где-то, или начиная с какой-то стадии – овертайм и потом серия пенальти. Когда вы играли в «Сток Сити» и в «Вест Бромвиче» в кубках, вы всегда знали, что будет на поле после финального свистка в случае ничейного результата?

– Могу признаться, я иногда не знал. Ну, конечно, надеешься выйти на поле, и чтобы только 90 минут хватило, чтобы результата добиться. Бывало, я иногда не знал, забывали.

В сборной тоже был случай: мы даже не знали, что нам ничьей было достаточно для выхода на Кубок Африки. Полезли вперед забивать, на последней минуте пропустили и не вышли на турнир. Такое у нас тоже было.