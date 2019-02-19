Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Одемвингие: «Как-то в сборной мы не знали, что нам хватит ничьей. Полезли вперед, пропустили в конце и не вышли на Кубок Африки»

    Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие в программе «Тотальный футбол» рассказал, как однажды его национальная команда не вышла на Кубок африканских наций. Игроки забыли, что их устраивает ничья, стали атаковать с самого начала матча, а в результате пропустили в конце встречи и не попали на турнир.

    – В Англии, кроме чемпионата, Лиги чемпионов и Лиги Европы, есть Кубок Лиги и кубок Англии. И в этих турнирах разные правила: где-то в случае ничейного результата в первой встрече – переигровка, а где-то, или начиная с какой-то стадии – овертайм и потом серия пенальти. Когда вы играли в «Сток Сити» и в «Вест Бромвиче» в кубках, вы всегда знали, что будет на поле после финального свистка в случае ничейного результата?

    – Могу признаться, я иногда не знал. Ну, конечно, надеешься выйти на поле, и чтобы только 90 минут хватило, чтобы результата добиться. Бывало, я иногда не знал, забывали.

    В сборной тоже был случай: мы даже не знали, что нам ничьей было достаточно для выхода на Кубок Африки. Полезли вперед забивать, на последней минуте пропустили и не вышли на турнир. Такое у нас тоже было.

    Источник: Твиттер передачи «Тотальный футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2019 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 19 февраля 2019, 19:42

      учиться надо было в школе, а не ху..... заниматься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 февраля 2019, 18:22

      метематика для белых,не гоже черным этой хернёй мозги себе пудрить.)Футбол же не бокс,почему некоторые футболисты такие отбитые?))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 18:11

      Дилетанты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 февраля 2019, 17:15

      Тренер был в команде вообще?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 19 февраля 2019, 16:59

      Тренер то на хрена в команде? Или установку на игру вообще не давали? Пообнимались кружком на поле, понаклонялись... крикнули какую то хрень... и вперед?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11