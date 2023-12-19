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Одемвингие рассказал, как стал проповедником

19 декабря 2023, 15:15
2

Бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие высказался о своей жизни после окончания карьеры.

«Первые семь лет жизни я рос в Нигерии, и в садике, школе нам рассказывали библейские истории. То есть какие-то зeрна в меня закинули, которые в итоге выросли в целое дерево.

Не скажу, что в молодости был примерным христианином, но церкви помогал ещe во Франции, до второго приезда в Россию. Пока не был женат, немножко, конечно, погулял, ха-ха. Не горжусь этим.

В Москве чуть-чуть отошeл от церкви, но вера всe равно в моей жизни присутствовала. Я с молодости изучал мир и с религиозной точки зрения, и с политической. Пытался искать ответы на глубокие вопросы и до сих пор это делаю. Я вникал в историю.

Бабушка рассказывала, что восемь еe братьев во время Второй мировой войны умерли с голоду. День Победы, фильм «Четыре танкиста и собака» – всe это у меня в душе сидело.

Ещe в «Локомотиве» интересовался темой конспирологии. Я тогда догадывался, куда ведут мир, и просто ждал, когда это случится.

А в последние три года немного отошeл от мира. Мне снились вещие сны, в том числе страшные. Я знал, что будут происходить плохие вещи. И они случились: пандемия, войны и всe остальное.

Сегодня я живу ближе к богу, чем когда-либо. Я открыл в себе призвание проповедовать Евангелие и последние два-три года делаю это активно. Я несовершенный человек и не горжусь грехами. Но горжусь, что я духовный человек», – заявил Одемвингие.

  • Футболист выступал за «Локо» с 2007 по 2010 год.
  • Он провел 81 матч и забил 23 гола.
  • После завершения карьеры в 2019-м Одемвингие стал проповедником.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Одемвингие Питер
Комментарии (2)
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фанат джигурды
1702997211
Тяжко без денег, получаемых за пинание мяча.
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шахта Заполярная
1703001656
Видать где то серьезно мячом в голову попали
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