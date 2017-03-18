Одемвингие из-за травмы не смог перейти в один из российских клубов

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие заявил, что вел переговоры с одним из российских клубов, однако трансфер не состоялся в связи с травмой игрока. Напомним, 35-летний нигериец защищал цвета железнодорожников с 2007 по 2010 год.

– В Россию не хотите вернуться?

– Я бы с удовольствием. Был момент, когда мой агент вел переговоры с российским клубом. Но травма помешала. Сначала люди ждали, пока я восстановлюсь. Но все вышло сложнее, чем могло показаться на первый взгляд.

– С какой командой велись переговоры?

– Не могу сказать (смеется).

Последним клубом Одемвингие был «Ротерхэм», который он покинул минувшей зимой. В нынешнем сезоне нападающий провел за английский клуб в Чемпионшипе семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.