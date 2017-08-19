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    Одемвингие: «Рассмотрел бы вариант с переходом в «Арарат»

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие заявил, что готов перейти в московский «Арарат».

    В составе железнодорожников 36-летний нигериец выступал с 2007 по 2010 год.

    – На Россию ваше желание поиграть после Индонезии распространяется? Слышали про такой проект как «Арарат»?

    – Да буквально на днях столкнулся с таким названием в одном из приложений на телефоне. Но дальше названия ничего не слышал.

    – Клуб играет во второй лиге, и такие игроки как Павлюченко или Измайлов присоединились к команде, потому что она базируется в Москве, что дает возможность чаще быть с семьей. У вас тоже здесь мама.

    – Я бы рассмотрел такой вариант тоже. С удовольствием бы поиграл в Москве, с мамой бы пожил. Но такой вариант никто не предлагал. Да и в принципе мои двери ни для какой страны не закрыты, тем более для России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.08.2017 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54627

      MaxRnD 29 августа 2017, 17:08

      Охренеть, по всей видимости Армяне где-то нашли клад

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