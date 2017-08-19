Одемвингие: «Рассмотрел бы вариант с переходом в «Арарат»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие заявил, что готов перейти в московский «Арарат».

В составе железнодорожников 36-летний нигериец выступал с 2007 по 2010 год.

– На Россию ваше желание поиграть после Индонезии распространяется? Слышали про такой проект как «Арарат»?

– Да буквально на днях столкнулся с таким названием в одном из приложений на телефоне. Но дальше названия ничего не слышал.

– Клуб играет во второй лиге, и такие игроки как Павлюченко или Измайлов присоединились к команде, потому что она базируется в Москве, что дает возможность чаще быть с семьей. У вас тоже здесь мама.

– Я бы рассмотрел такой вариант тоже. С удовольствием бы поиграл в Москве, с мамой бы пожил. Но такой вариант никто не предлагал. Да и в принципе мои двери ни для какой страны не закрыты, тем более для России.