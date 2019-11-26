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    Одемвингие: «Надеюсь, будет хороший результат для «Локо». Гиля на воротах может чудеса творить»

    Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие поделился ожиданиями от матча московской команды с «Байером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Дома у «Локомотива» всегда есть шансы, там отличные игроки играют. Надеюсь, будет хороший результат для «Локомотива» – Гиля на воротах может чудеса творить. Потенциал команда уже показала за последние годы, сегодня нужен результат, и его тоже нужно показывать. Конечно, соперник очень серьезный.

    Давление из-за того, что это ключевая игра? «Локомотив» недавно был чемпионом, они знают, что такое давление, и выступают на хорошем уровне уже пару сезонов – это не новое дело. При давлении могут раскрываться игроки, они играют сильнее, чем могли бы подумать. Есть позитивные моменты в этой ситуации.

    Может ли погода повлиять на «Байер»? В Европе тоже сейчас не тепло, но конечно, так привычней для наших игроков. Маленький плюс в этом есть», – сказал Одемвингие.

    • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
    • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

    Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1745

      river31 21 минуту назад

      Гиля как и Игорь А. может творить чудеса, но это под настрой на матч. Нет настроя - косяк за косяком. Есть - парирует все что в ворота летит.

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      Рейтинг: +4204

      paracetamol 35 минут назад

      Я за Локо, но Гиля - глиста бразильская, та еще дыра. Что, у нас вратарей своих хороших нет?

      0
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      Рейтинг: +1077

      Stavropolets 40 минут назад

      Удачи и победы вам

      0
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      Рейтинг: +5259

      ilichkadr 44 минуты назад

      Согласен с Одемвингие, Гиля действительно творит чудеса. Проходной двор не только в штрафной площади но и меж ног.

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      Рейтинг: +140

      Valeron2790 46 минут назад

      С Ювентусом норм чудо замутил)) фокус назывался: «пропускание мяча, который летит в тебя, путём его пробрасывания в очко» публика была в восторге, особенно один, уже толком не бегущий португалец))

      0
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      Рейтинг: +1013

      Romantic2010 1 час назад

      Да, у Гили сейчас не лучшая полоса...Но всё таки порой он тащит такие мячи, которые невозможно вытащить.

      2
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      Рейтинг: +1101

      Decorhome 1 час назад

      да от Гили будет многое зависит

      2
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      Рейтинг: +6282

      mihail200606 1 час назад

      Но что-то не творит..

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      Рейтинг: +4627

      subbotaspartak 1 час назад

      Зря как-то про чудеса..
      Ваш Гиля способен удивить небеса...

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      Рейтинг: +1800

      Борат 1 час назад

      Видели мы эти чудеса в лукошке)))

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