Одемвингие: «Надеюсь, будет хороший результат для «Локо». Гиля на воротах может чудеса творить»

Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие поделился ожиданиями от матча московской команды с «Байером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Дома у «Локомотива» всегда есть шансы, там отличные игроки играют. Надеюсь, будет хороший результат для «Локомотива» – Гиля на воротах может чудеса творить. Потенциал команда уже показала за последние годы, сегодня нужен результат, и его тоже нужно показывать. Конечно, соперник очень серьезный.

Давление из-за того, что это ключевая игра? «Локомотив» недавно был чемпионом, они знают, что такое давление, и выступают на хорошем уровне уже пару сезонов – это не новое дело. При давлении могут раскрываться игроки, они играют сильнее, чем могли бы подумать. Есть позитивные моменты в этой ситуации.

Может ли погода повлиять на «Байер»? В Европе тоже сейчас не тепло, но конечно, так привычней для наших игроков. Маленький плюс в этом есть», – сказал Одемвингие.

Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.

Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

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