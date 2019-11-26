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  • Одемвингие: «Надеюсь, будет хороший результат для «Локо». Гиля на воротах может чудеса творить»

Одемвингие: «Надеюсь, будет хороший результат для «Локо». Гиля на воротах может чудеса творить»

26 ноября 2019, 16:52
14

Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие поделился ожиданиями от матча московской команды с «Байером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Дома у «Локомотива» всегда есть шансы, там отличные игроки играют. Надеюсь, будет хороший результат для «Локомотива» – Гиля на воротах может чудеса творить. Потенциал команда уже показала за последние годы, сегодня нужен результат, и его тоже нужно показывать. Конечно, соперник очень серьезный.

Давление из-за того, что это ключевая игра? «Локомотив» недавно был чемпионом, они знают, что такое давление, и выступают на хорошем уровне уже пару сезонов – это не новое дело. При давлении могут раскрываться игроки, они играют сильнее, чем могли бы подумать. Есть позитивные моменты в этой ситуации.

Может ли погода повлиять на «Байер»? В Европе тоже сейчас не тепло, но конечно, так привычней для наших игроков. Маленький плюс в этом есть», – сказал Одемвингие.

  • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
  • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Локомотив Байер Одемвингие Питер Гилерме
Комментарии (14)
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Decorhome
1574777995
да от Гили будет многое зависит
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Romantic2010
1574779091
Да, у Гили сейчас не лучшая полоса...Но всё таки порой он тащит такие мячи, которые невозможно вытащить.
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ilichkadr
1574781899
Согласен с Одемвингие, Гиля действительно творит чудеса. Проходной двор не только в штрафной площади но и меж ног.
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Stavropolets
1574782110
Удачи и победы вам
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paracetamol
1574782425
Я за Локо, но Гиля - глиста бразильская, та еще дыра. Что, у нас вратарей своих хороших нет?
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river31
1574783238
Гиля как и Игорь А. может творить чудеса, но это под настрой на матч. Нет настроя - косяк за косяком. Есть - парирует все что в ворота летит.
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Fan Loko mik
1574784670
Гиля действительно способен чудеса творить!!! То между ног пропустит, то в ближний угол, а то и вовсе удар над головой в упор не замечает.....короче КУДЕСНИК ещё ТОТ!!! Дай бог чтобы немцы сегодня не более одного раза в створ попали....
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Фан666
1574788997
Наш гиля творит только отрицательные чудеса. Выручить он не способен
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Lester84
1574789844
Ага, в матче с бельгийцами видели мы эти чудеса
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lаcotsi
1574802788
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