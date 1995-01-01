Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»

    Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал игру голкипера сборной России Гилерме, пропустившего четыре гола в матче с Бельгией (1:4).

    «Вы знаете, будто какая-то травля Гилерме пошла. После игры с Бельгией некоторые специалисты высказались, что якобы его ошибки повлияли на уверенность игроков. Я с этим категорически не согласен. Как тренер могу сказать, что там ошибок вообще не было. Возможно, в четвертом голе Гилерме слишком в центр сместился и чуть неправильную позицию занял.

    Я согласен, что грубые ошибки были с «Ювентусом», со «Спартаком». Но обвинять его в неуверенной игре с Бельгией совершенно неправильно.

    А ведь были и ситуации, когда он спас. Например, с Азаром в первом тайме. Было сложно, в последний момент успел руки вскинуть. Или удар Мертенса, когда он с двух метров взял. Еще раз говорю: вы просто посмотрите на силу и исполнение ударов, а не ищите крайнего. Вот эти удары – как раз показатель, куда нам надо стремиться и куда расти

    И давайте если уж и критиковать, то конструктивно, а не огульно набрасываться на него одного. Насколько знаю, что Гилерме все это особо не читает, хотя все равно такой критики точно не заслуживает. Но он парень сильный, его просто так не сломать», – сказал Хапов.

    Черчесов: «У нас все время что-то подогревается. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме»


    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:13
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3241

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Гильерме спас сборную от ЕЩЁ 4 х голов ...Это не Гильерме плох-а ВСЯ сборная вместе с Черчесовым !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Genz 13 минут назад

      Гилерме плохо стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2837

      Fan Loko mik 26 минут назад

      Вот это как раз и пугает!!!! Если тренер вратарей считает игру мыртышки идеальной, то нужно срочно менять Хапова!!! Срочно!!! Менять!!!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1930

      absent32 > Fan Loko mik 17 минут назад

      нужно избавляться от таких болельщиков как ты! если ты против Гили и Хапова, то ты против всего Локо!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      Cнег 42 минуты назад

      Хапову стыдно, что ничему не научил бразильца, теперь оправдывает его.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2098

      erma 1 час назад

      Наши лимитчики сыграли в свою лимитированную силу, а виноват почему-то Гильерме. Стыдно, товарищи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6212

      mihail200606 1 час назад

      Хапов смотрел матч? В ближние углы мячи летали.. Под рукой.. Прям однозначно неберущихся то вроде не было..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3541

      Diesel133 > mihail200606 1 час назад

      Особенно третий гол. Бери - не хочу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1776

      Alekxei Z. 1 час назад

      Возможно явных ошибок и не было , но задача вратаря выручать, а вот с этим как-то не очень...
      На одного кипера нельзя вешать всех собак. Защита и опорная зона играли отвратно, подстраховка напрочь отсутствовала.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7794

      parevg 1 час назад

      Но кто-то должен быть виноватым..
      А Гиля железнодорожник, то есть стрелочник...
      Как известно, во всем виноват стрелочник!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2098

      erma > parevg 1 час назад

      Супер!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74491
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru