Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал игру голкипера сборной России Гилерме, пропустившего четыре гола в матче с Бельгией (1:4).

«Вы знаете, будто какая-то травля Гилерме пошла. После игры с Бельгией некоторые специалисты высказались, что якобы его ошибки повлияли на уверенность игроков. Я с этим категорически не согласен. Как тренер могу сказать, что там ошибок вообще не было. Возможно, в четвертом голе Гилерме слишком в центр сместился и чуть неправильную позицию занял.

Я согласен, что грубые ошибки были с «Ювентусом», со «Спартаком». Но обвинять его в неуверенной игре с Бельгией совершенно неправильно.

А ведь были и ситуации, когда он спас. Например, с Азаром в первом тайме. Было сложно, в последний момент успел руки вскинуть. Или удар Мертенса, когда он с двух метров взял. Еще раз говорю: вы просто посмотрите на силу и исполнение ударов, а не ищите крайнего. Вот эти удары – как раз показатель, куда нам надо стремиться и куда расти

И давайте если уж и критиковать, то конструктивно, а не огульно набрасываться на него одного. Насколько знаю, что Гилерме все это особо не читает, хотя все равно такой критики точно не заслуживает. Но он парень сильный, его просто так не сломать», – сказал Хапов.

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