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  • Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»

Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»

18 ноября 2019, 18:13
15

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал игру голкипера сборной России Гилерме, пропустившего четыре гола в матче с Бельгией (1:4).

«Вы знаете, будто какая-то травля Гилерме пошла. После игры с Бельгией некоторые специалисты высказались, что якобы его ошибки повлияли на уверенность игроков. Я с этим категорически не согласен. Как тренер могу сказать, что там ошибок вообще не было. Возможно, в четвертом голе Гилерме слишком в центр сместился и чуть неправильную позицию занял.

Я согласен, что грубые ошибки были с «Ювентусом», со «Спартаком». Но обвинять его в неуверенной игре с Бельгией совершенно неправильно.

А ведь были и ситуации, когда он спас. Например, с Азаром в первом тайме. Было сложно, в последний момент успел руки вскинуть. Или удар Мертенса, когда он с двух метров взял. Еще раз говорю: вы просто посмотрите на силу и исполнение ударов, а не ищите крайнего. Вот эти удары – как раз показатель, куда нам надо стремиться и куда расти

И давайте если уж и критиковать, то конструктивно, а не огульно набрасываться на него одного. Насколько знаю, что Гилерме все это особо не читает, хотя все равно такой критики точно не заслуживает. Но он парень сильный, его просто так не сломать», – сказал Хапов.

Черчесов: «У нас все время что-то подогревается. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме»


Источник: Sports.ru
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Локомотив Гилерме Хапов Заур
Комментарии (15)
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mihail200606
1574092002
Хапов смотрел матч? В ближние углы мячи летали.. Под рукой.. Прям однозначно неберущихся то вроде не было..
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erma
1574092967
Наши лимитчики сыграли в свою лимитированную силу, а виноват почему-то Гильерме. Стыдно, товарищи!
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Cнег
1574094488
Хапову стыдно, что ничему не научил бразильца, теперь оправдывает его.
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Fan Loko mik
1574095439
Вот это как раз и пугает!!!! Если тренер вратарей считает игру мыртышки идеальной, то нужно срочно менять Хапова!!! Срочно!!! Менять!!!!!
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САДЫЧОК
1574096903
Гильерме спас сборную от ЕЩЁ 4 х голов ...Это не Гильерме плох-а ВСЯ сборная вместе с Черчесовым !
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Ганнибал Лектор
1574102955
Шедеврально. То есть второй гол, после удара Азара прямо под вратарем - это не ошибка. И первый, который в ближний угол - ни в коем случае. В третьем он, разумеется правильно вышел на игрока, с которым бежал защитник, открыв ворота для Азара. Ну по четвертому вообще никаких претензий - даже Буффону такое не потащить. В лучшие годы. Сборная слишком плоха для Гилерме, а болельщики ничего не понимают. Всё очевидно. Гилерме стоит чуть дешевле Миранчука.
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zra78
1574147781
Матч не видел,но специально посмотрел голы,да люди вы ....... там даже + к Гилерме поставить любого вратаря,кого вы там хотите,они даже вдвоём не потащили бы,Гиля ещё наоборот тащил сколько раз!
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