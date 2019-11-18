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    Черчесов: «У нас все время что-то подогревается. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новости про вратаря национальной команды Гилерме после поражения от Бельгии (1:4).

    – Вы с Гилерме общались? Сейчас обсуждают его игру в сборной.

    – Я с Гилерме не разговаривал. Чувствует он себя хорошо.

    – Но с ним же какая-то работа ведется?

    – Если какая-то работа ведется – значит, что-то ненормально. А у нас все нормально. Мы сегодня проанализируем игру с Бельгией, с профессиональной точки зрения ее разберем.

    У нас все время что-то подогревается… Не подогревалось бы это – подогревалось бы что-то другое. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме. Завтра еще что-то придумают. Две недели непонятно зачем обсуждали позицию Зобнина… Из того, что мы видим и читаем, стараемся выцеплять что-то полезное, – сказал Черчесов.

    • Бельгия и Россия гарантировали себе путевки на Евро. Бельгийцы по итогам отбора финишируют в группе первыми.
    • Определены наиболее вероятные соперники России по группе Евро-2020.

    Медведев – о разгроме России Бельгией: «Гилерме не выручил. Полезно принять такой холодный душ. Россия может и будет играть»


    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10440

      vladimir-7 3 минуты назад

      Черчес, ты хоть и упрямый ОСЕЛ, но нужно было хотя бы раз изменить
      своему упрямству, поставил бы в ворота Матксименко или Сафонова
      против Бельгии и могли бы выиграть 1:0.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      erma 10 минут назад

      Пойду посмотрю на кухне, может и у меня что-то подогревается - не хочу раздражать Черчесова.

      1
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      Рейтинг: -8

      Ceнит 41 минуту назад

      про гнилой синит никогда ничего не подогревается, там всегда все чисто

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +21724

      gol_kak_sokol 44 минуты назад

      Мы, это кто ? Уже монархом себя мнит ?

      2
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      Рейтинг: +8244

      KLIM777 48 минут назад

      А что всем молчать ? Тогда идти в кружок глухонемых.

      Если вратарь дыра, то что делать?

      3
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