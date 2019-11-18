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  • Черчесов: «У нас все время что-то подогревается. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме»

Черчесов: «У нас все время что-то подогревается. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме»

18 ноября 2019, 16:49
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новости про вратаря национальной команды Гилерме после поражения от Бельгии (1:4).

– Вы с Гилерме общались? Сейчас обсуждают его игру в сборной.

– Я с Гилерме не разговаривал. Чувствует он себя хорошо.

– Но с ним же какая-то работа ведется?

– Если какая-то работа ведется – значит, что-то ненормально. А у нас все нормально. Мы сегодня проанализируем игру с Бельгией, с профессиональной точки зрения ее разберем.

У нас все время что-то подогревается… Не подогревалось бы это – подогревалось бы что-то другое. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме. Завтра еще что-то придумают. Две недели непонятно зачем обсуждали позицию Зобнина… Из того, что мы видим и читаем, стараемся выцеплять что-то полезное, – сказал Черчесов.

  • Бельгия и Россия гарантировали себе путевки на Евро. Бельгийцы по итогам отбора финишируют в группе первыми.
  • Определены наиболее вероятные соперники России по группе Евро-2020.

Медведев – о разгроме России Бельгией: «Гилерме не выручил. Полезно принять такой холодный душ. Россия может и будет играть»


Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Гилерме Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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erma
1574087605
Пойду посмотрю на кухне, может и у меня что-то подогревается - не хочу раздражать Черчесова.
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vladimir-7
1574088056
Черчес, ты хоть и упрямый ОСЕЛ, но нужно было хотя бы раз изменить своему упрямству, поставил бы в ворота Матксименко или Сафонова против Бельгии и могли бы выиграть 1:0.
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ЮНик
1574090201
Во всём виноваты критиканы поганые! Один он в шоколаде, от самомнения скоро лопнет. Орденоносный и "космический" Стас Саламович лучше бы стратегию игры вырабатывал на завтрашний матч с Сан-Марино, население которого меньше чем в Урюпинске. И почему его не зовут тренировать европейские клубы Англии, Германии, Италии, Испании? Да просто потому, что никому он там и нах не нужен, как впрочем и наши заслуженные мастера спорта.
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Давид59
1574091954
Вот что у человека с логикой??? Сперва сообщил, что все лезут со своими мнениями и достали его, а потом как ни в чём не бывало говорит: "Из того, что мы видим и читаем, стараемся выцеплять что-то полезное"
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Proker
1574093232
Усач то вас укусил бабинки
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FanatSerj
1574093334
это нормально что у кого то "подогревается" значит интерес к сборной высокий, хуже было бы если пофиг на неё было. А так конечно всех "кухарок" надо же выслушать с ними посоветоваться, куда же без них сборная то )))
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Фан666
1574095919
Чего обсуждать гилерме. Ну крайне середняковый вратарь. Берет свое, сейвов и чудес не творит
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Полная Канистра
1574102868
лысина пригорела уже окончательно слезь не твоё это
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alp
1574109721
зла на вас не хватает.... вот щас разорвут санмарино, и опять будут победные реляции на всю страну до следующей бельгии... у нас есть лимит, а команда все равно говно
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Dmitriy 87
1574114342
На ЧЕ уговорят поехать Акинфеева и все в поряде будет...
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