Черчесов: «У нас все время что-то подогревается. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новости про вратаря национальной команды Гилерме после поражения от Бельгии (1:4).

– Вы с Гилерме общались? Сейчас обсуждают его игру в сборной.

– Я с Гилерме не разговаривал. Чувствует он себя хорошо.

– Но с ним же какая-то работа ведется?

– Если какая-то работа ведется – значит, что-то ненормально. А у нас все нормально. Мы сегодня проанализируем игру с Бельгией, с профессиональной точки зрения ее разберем.

У нас все время что-то подогревается… Не подогревалось бы это – подогревалось бы что-то другое. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме. Завтра еще что-то придумают. Две недели непонятно зачем обсуждали позицию Зобнина… Из того, что мы видим и читаем, стараемся выцеплять что-то полезное, – сказал Черчесов.

Бельгия и Россия гарантировали себе путевки на Евро. Бельгийцы по итогам отбора финишируют в группе первыми.

Определены наиболее вероятные соперники России по группе Евро-2020.

Медведев – о разгроме России Бельгией: «Гилерме не выручил. Полезно принять такой холодный душ. Россия может и будет играть»



