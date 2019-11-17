Конов: «С учетом всех вводных самый вероятный вариант жребия для России на Евро – Бельгия, Дания, Финляндия»

После девяти туров отборочного цикла Евро-2020 есть возможность на основании всех условий (логистика, корзины, рейтинг команд) оценить вероятность попадания того или иного соперника в группу России на финальный турнир. Как и в отборе, россияне могут сыграть с Бельгией.

«На данный момент с учeтом всех вводных наиболее вероятный вариант жеребьeвки нашей группы на лето такой: Бельгия, Дания, Финляндия», – информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.