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    Конов: «С учетом всех вводных самый вероятный вариант жребия для России на Евро – Бельгия, Дания, Финляндия»

    После девяти туров отборочного цикла Евро-2020 есть возможность на основании всех условий (логистика, корзины, рейтинг команд) оценить вероятность попадания того или иного соперника в группу России на финальный турнир. Как и в отборе, россияне могут сыграть с Бельгией.

    «На данный момент с учeтом всех вводных наиболее вероятный вариант жеребьeвки нашей группы на лето такой: Бельгия, Дания, Финляндия», – информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Уже определены 16 участников Евро-2020 из 24-х.
    • Россия играла с Бельгией в группе чемпионата мира-2014.
    • Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2974

      InterMilLano1908 19 минут назад

      Из второй корзины пожалуй дания лучший жребий, в 4 чехи, а вот из первой англичане как по мне

      0
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      Рейтинг: +20

      NEONFOL 24 минуты назад

      как это но так, наобум что ли, там жребий как в лиге чемпионов, 4 корзины, чё он городит

      0
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      Рейтинг: +1965

      Fancyfall 31 минуту назад

      считаю, что группы на чемпе по составу д.б. отличны от групп отборочного цикла, тем более, что команд хватает

      0
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      Рейтинг: +11279

      Garrincha58 1 час назад

      будет полный абсдец

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