Конов: «С учетом всех вводных самый вероятный вариант жребия для России на Евро – Бельгия, Дания, Финляндия»

Из второй корзины пожалуй дания лучший жребий, в 4 чехи, а вот из первой англичане как по мне
После девяти туров отборочного цикла Евро-2020 есть возможность на основании всех условий (логистика, корзины, рейтинг команд) оценить вероятность попадания того или иного соперника в группу России на финальный турнир. Как и в отборе, россияне могут сыграть с Бельгией.
«На данный момент с учeтом всех вводных наиболее вероятный вариант жеребьeвки нашей группы на лето такой: Бельгия, Дания, Финляндия», – информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- Уже определены 16 участников Евро-2020 из 24-х.
- Россия играла с Бельгией в группе чемпионата мира-2014.
- Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.