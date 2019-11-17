Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Конов: «С учетом всех вводных самый вероятный вариант жребия для России на Евро – Бельгия, Дания, Финляндия»

Конов: «С учетом всех вводных самый вероятный вариант жребия для России на Евро – Бельгия, Дания, Финляндия»

17 ноября 2019, 14:50
7

После девяти туров отборочного цикла Евро-2020 есть возможность на основании всех условий (логистика, корзины, рейтинг команд) оценить вероятность попадания того или иного соперника в группу России на финальный турнир. Как и в отборе, россияне могут сыграть с Бельгией.

«На данный момент с учeтом всех вводных наиболее вероятный вариант жеребьeвки нашей группы на лето такой: Бельгия, Дания, Финляндия», – информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

  • Уже определены 16 участников Евро-2020 из 24-х.
  • Россия играла с Бельгией в группе чемпионата мира-2014.
  • Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Дания Финляндия Бельгия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1573992310
будет полный абсдец
Ответить
Fancyfall
1573995519
считаю, что группы на чемпе по составу д.б. отличны от групп отборочного цикла, тем более, что команд хватает
Ответить
NEONFOL
1573995920
как это но так, наобум что ли, там жребий как в лиге чемпионов, 4 корзины, чё он городит
Ответить
InterMilLano1908
1573996221
Из второй корзины пожалуй дания лучший жребий, в 4 чехи, а вот из первой англичане как по мне
Ответить
mihail200606
1574005525
Какие у него там вводные..херню городит какую то..
Ответить
Фан666
1574009872
Вместо Дании будет Венгрия, а выйдут Бельгия и фины. Точняк
Ответить
Зенит77
1574022135
Какая разница они не бегают все равно, они в футбол не играют, мячик пасуют типа в сторону друг друга, если долетит, потом так медленно, медленно идут, а Дзюба просто стоит и так слегка идет, типа так трусцой, в своей зоне типа "моя зона, я в ней нахожусь" мяч прилетит- хорошо, не прилетит и ладно!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+