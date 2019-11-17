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  • Медведев – о разгроме России Бельгией: «Гилерме не выручил. Полезно принять такой холодный душ. Россия может и будет играть»

Медведев – о разгроме России Бельгией: «Гилерме не выручил. Полезно принять такой холодный душ. Россия может и будет играть»

17 ноября 2019, 15:25
10

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение сборной России в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 от Бельгии (1:4). Единственный гол у россиян забил спартаковец Георгий Джикия.

«Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты. Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА. Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело — винить вратарей.

Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть», – сказал Медведев ТАСС.

  • Бельгия и Россия гарантировали себе путевки на Евро.
  • Бельгия по итогам отбора финиширует в группе первой.
  • Определены наиболее вероятные соперники России по группе Евро-2020.

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Локомотив Гилерме Медведев Александр
Комментарии (10)
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Frankfurt Am Main
1573994927
Оправдание это в никуда. Надо признать что это наш уровень, наш рейтинг это середина таблицы, и не надо что гильерме виноват что это посчочина нам, просто какие то вечные оправдание у нас.
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Cнег
1574000154
Эти слова чиновника - вообще ПИПЕЦ!!!:. Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА. (с) Медведев, а кто нашим футболистам запрещает быть на этом или рядом месте? Может вы - чиновники, не дающие развиваться нашему футболу, не работающие на местах с молодёжью, может вы, запрещающие отстроенные арены к Чемпионату отдавать под тренировки, может вы покупаете иностранных футболеров, которые слабее наших, не давая развиваться детскому и юношескому футболу? ВЫ - виновники неудач России в футболе.
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Axe111
1574015568
Россия НЕ МОЖЕТ ИГРАТЬ!!!!!!! ХВАТИТ УЖЕ ЭТУ ПУСТОТУ ВО ЧТО ЧТО СТАВИТЬ
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Nesterenko
1574041386
Причем тут Гилерме? Я думаю Гиля уже вполне может подать в европейский суд, за то что его многие критикуют, во многом из-за его бразильских корней, а то уже попахивает расизмом. Критиковать надо по делу, а не просто так, да еще и легионера бывшего. Он между прочим выучил русский язык и сдал экзамены, к слову Фернандес русский практически не знает, но про незабитый пенальти никто не вспоминает.
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