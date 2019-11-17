Медведев – о разгроме России Бельгией: «Гилерме не выручил. Полезно принять такой холодный душ. Россия может и будет играть»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение сборной России в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 от Бельгии (1:4). Единственный гол у россиян забил спартаковец Георгий Джикия.

«Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты. Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА. Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело — винить вратарей.

Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть», – сказал Медведев ТАСС.