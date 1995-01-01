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    Медведев – о разгроме России Бельгией: «Гилерме не выручил. Полезно принять такой холодный душ. Россия может и будет играть»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение сборной России в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 от Бельгии (1:4). Единственный гол у россиян забил спартаковец Георгий Джикия.

    «Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты. Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА. Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело — винить вратарей.

    Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть», – сказал Медведев ТАСС.

    • Бельгия и Россия гарантировали себе путевки на Евро.
    • Бельгия по итогам отбора финиширует в группе первой.
    • Определены наиболее вероятные соперники России по группе Евро-2020.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +709

      Frankfurt Am Main 41 минуту назад

      Оправдание это в никуда. Надо признать что это наш уровень, наш рейтинг это середина таблицы, и не надо что гильерме виноват что это посчочина нам, просто какие то вечные оправдание у нас.

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      Рейтинг: +21696

      gol_kak_sokol 54 минуты назад

      ..........все божья роса.

      0
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      Рейтинг: +3212

      BarStep > gol_kak_sokol 40 минут назад

      А что не так он сказал? Ааа понятно.., это же гендиректор Зенита..

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