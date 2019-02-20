Одемвингие: «В Нигерии я сломал руку и меня повели к шаманам. Они выполнили какой-то обряд с курицей»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказа о нетрадиционных методах лечения в Нигерии.

– В 17 лет вы переехали в Нигерию. С чем столкнулись?

– С футболистом. На тренировке свой же подкатился двумя ногами, я от подката ушeл, но в падении и плечо повредил, и руку сломал. Маме боялся рассказать, поэтому повезли меня к местным шаманам. Они налили горячей воды, чтобы расслабить мышцы. Как-то вернули руку на место, пока я вопил, накрутили мелких палок каких-то. Наколдовали что-то ещe, чтобы росло лучше.

– Прямо шаман присутствовал?

– Ну какие-то местные дела. Что-то с курицей связано было, обряд какой-то. Прихожу домой, мама увидела руку: «Сломал?». Отвечаю: «Ага». Повезли в обычную больницу, наркоз сделали, гипс поставили. Всe хорошо в итоге.

– Шаманы в африканских командах важнее врачей?

– Нет, просто минимум 70% игроков верят в это. Думают, что какая-то мазь их спасет. Это больше внушение. Промывка мозгов идeт. Но три года в Нигерии были полезными для меня. Позвали в большую лигу, а там карьера развивалась намного быстрее.