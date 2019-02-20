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    Одемвингие: «В Нигерии я сломал руку и меня повели к шаманам. Они выполнили какой-то обряд с курицей»

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказа о нетрадиционных методах лечения в Нигерии.

    – В 17 лет вы переехали в Нигерию. С чем столкнулись?

    – С футболистом. На тренировке свой же подкатился двумя ногами, я от подката ушeл, но в падении и плечо повредил, и руку сломал. Маме боялся рассказать, поэтому повезли меня к местным шаманам. Они налили горячей воды, чтобы расслабить мышцы. Как-то вернули руку на место, пока я вопил, накрутили мелких палок каких-то. Наколдовали что-то ещe, чтобы росло лучше.

    – Прямо шаман присутствовал?

    – Ну какие-то местные дела. Что-то с курицей связано было, обряд какой-то. Прихожу домой, мама увидела руку: «Сломал?». Отвечаю: «Ага». Повезли в обычную больницу, наркоз сделали, гипс поставили. Всe хорошо в итоге.

    – Шаманы в африканских командах важнее врачей?

    – Нет, просто минимум 70% игроков верят в это. Думают, что какая-то мазь их спасет. Это больше внушение. Промывка мозгов идeт. Но три года в Нигерии были полезными для меня. Позвали в большую лигу, а там карьера развивалась намного быстрее.

    • Одемвингие выступал за «Локомотив» с 2007-го по 2010 год.
    • Форвард провел за железнодорожников 81 матч, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    20.02.2019 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 20 февраля 2019, 19:59

      Курицу звали Наташа?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 18:50

      Кто-то из наших футболистов рассказывал,как сломал руку в Китае.Его отвезли к местному лекарю,тот потрогал,покрутил,размешал в в тазике гипс и наложил его.Когда лет через десять ему пришлось проходить профосмотр,он рассказал врачу травматологу,как его лечили в Китае.Тот долго рассматривал рентгеновский снимок,но не нашёл никаких отклонений-кость срослась идеально.И без куриц и камланий.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 февраля 2019, 16:43

      НУ РУКА ТО СРОСЛАСЬ А ЧТО ПОМОГЛО ЕЩЕ ВОПРОС

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 20 февраля 2019, 16:24

      Что-то с курицей связано было, обряд какой-то...
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      Узнали ,что Петя зовут..

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