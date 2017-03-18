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    Одемвингие летом может завершить карьеру

    Бывший нападающий «Бристоль Сити» Питер Одемвингие рассказал о своих планах на будущее. По словам нигерийского футбола, ближайшим летом он может завершить профессиональную карьеру.

    – В 2018 году в России пройдет чемпионат мира… Приедете поболеть за ребят?

    – Моя жизнь связана с Россией и Нигерией. Рад, что моей стране выпал шанс провести такое событие. Это поможет повысить уровень российского футбола, улучшить качество полей. Надеюсь, чемпионат мира сможет привлечь еще больше болельщиков, и стадионы в России будут такими же полными, как и в Европе. Я приеду, буду смотреть матчи, привезу с собой друзей. Возможно, даже буду работать для какого-нибудь телеканала или радиостанции, а может и играть!

    – Отлично! Будем вас ждать в качестве участника.

    – Спасибо! Если летом получится подписать какой-нибудь контракт, хотя бы в Чемпионшипе, и выступать хорошо, то шансы еще будут. В футболе все возможно! Но если ничего не удастся, есть вероятность того, что летом я завершу карьеру.

    В нынешнем сезоне Одемвингие провел семь матчей в Чемпионшипе, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2017 06:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 марта 2017, 12:28

      експэртом на матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 марта 2017, 11:13

      пошел по наклонной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 18 марта 2017, 08:29

      можно и завязывать

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