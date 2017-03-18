Одемвингие летом может завершить карьеру

Бывший нападающий «Бристоль Сити» Питер Одемвингие рассказал о своих планах на будущее. По словам нигерийского футбола, ближайшим летом он может завершить профессиональную карьеру.

– В 2018 году в России пройдет чемпионат мира… Приедете поболеть за ребят?

– Моя жизнь связана с Россией и Нигерией. Рад, что моей стране выпал шанс провести такое событие. Это поможет повысить уровень российского футбола, улучшить качество полей. Надеюсь, чемпионат мира сможет привлечь еще больше болельщиков, и стадионы в России будут такими же полными, как и в Европе. Я приеду, буду смотреть матчи, привезу с собой друзей. Возможно, даже буду работать для какого-нибудь телеканала или радиостанции, а может и играть!

– Отлично! Будем вас ждать в качестве участника.

– Спасибо! Если летом получится подписать какой-нибудь контракт, хотя бы в Чемпионшипе, и выступать хорошо, то шансы еще будут. В футболе все возможно! Но если ничего не удастся, есть вероятность того, что летом я завершу карьеру.

В нынешнем сезоне Одемвингие провел семь матчей в Чемпионшипе, отметившись одной результативной передачей.