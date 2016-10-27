Одемвингие был готов выступать в третьей лиге Англии

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, по каким причинам он решил продолжить карьеру в «Ротерхэм Юнайтед». Отметим, что английский клуб является аутсайдером Чемпионшипа.

«В сентябре я решил, что ждать уже не могу. Готов был поехать даже в третью лигу, чтобы доказать, что я в форме. В Англии понимают: когда у тебя есть класс, проблема может быть только в физическом состоянии. Я хотел играть. Вместе с тем надеялся: в октябре какие-то клубы поймут, что у них проблемы с составом. Ждал и того, что тренеры, которые меня хорошо знают, найдут работу.

У меня возник вариант с «Болтоном», который сейчас выступает в третьем по силе английском дивизионе. По срокам были разные варианты – от трех месяцев до сезона. Для меня, как ни странно, это был приемлемый вариант. Я бы тренировался и играл, помогая клубу набрать больше очков. К тому же «Болтон» пусть и выступает сейчас в первой английской лиге – клуб с историей, со стадионом уровня Премьер-лиги, отличной тренировочной базой.

Я был близок к контракту, но на днях Джекетт получил работу в «Ротерхэме» и сразу позвонил мне. «Переходи к нам, – сказал он. – Молодые игроки будут у тебя учиться и брать пример. Твои советы помогут им развиваться, особенно группе атаки». Он считает, что у меня получилась хорошая карьера, хоть я и не всегда был на виду. Ответил, что мне это интересно. Все-таки в Чемпионшипе уровень футбола выше. Я чувствую, что еще обладаю теми качествами, которые позволяют играть на серьезном уровне. Постараюсь теперь работать так, чтобы к январю у меня появились интересные предложения», – заявил Одемвингие.