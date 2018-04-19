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Одемвингие: «Расизм в России? Проблема преувеличивается»

19 апреля 2018, 14:47

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие высказался о ситуации с расизмом в России.

«Когда в Англии мне задают этот вопрос, отвечаю: «Мы такие, как вам подают это СМИ». Да, нет дыма без огня, проявления дискриминации и расизма есть, но в то же время есть такие люди, как Алексей Смертин [инспектор Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией – прим. «Бомбардира»], у меня много таких друзей, и об этом не говорить тоже нельзя, в России много хорошего

К сожалению, когда речь идет о спорте и политике, поднимается только негатив, но во время чемпионата мира надо поменять восприятие людей России.

Проблема преувеличивается, это признал даже главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, он понимает, что единичные случаи есть везде», – сказал Одемвингие.

Промес: «Главный стереотип о России, который оказался неправдой? Расизм»

Источник: ТАСС
Россия Одемвингие Питер
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