Промес: «Главный стереотип о России, который оказался неправдой? Расизм»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что в России он ни разу не сталкивался с расизмом. Напомним, что игрок сборной Голландии выступает в РФПЛ с 2014 года.

– Какой главный стереотип о России, который оказался неправдой?

– Расизм. Возможно, он тут есть, но лично я никогда с ним не сталкивался.

– Есть что-то, что вам не очень нравится тут?

– В России я чувствую себя как дома. Разве что пробки! В Голландии такого нет.

– Большинство людей в России, да и во всем мире, наверно, считают, что футболисты трудятся мало, а получают много. Что думаете об этом?

– Ну если бы это была легкая работа, все бы ей занимались. А зарплаты и правда сумасшедшие, но это же не моя вина. Я счастлив, что ситуация такова.