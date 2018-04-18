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    Промес: «Главный стереотип о России, который оказался неправдой? Расизм»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что в России он ни разу не сталкивался с расизмом. Напомним, что игрок сборной Голландии выступает в РФПЛ с 2014 года.

    – Какой главный стереотип о России, который оказался неправдой?

    – Расизм. Возможно, он тут есть, но лично я никогда с ним не сталкивался.

    – Есть что-то, что вам не очень нравится тут?

    – В России я чувствую себя как дома. Разве что пробки! В Голландии такого нет.

    – Большинство людей в России, да и во всем мире, наверно, считают, что футболисты трудятся мало, а получают много. Что думаете об этом?

    – Ну если бы это была легкая работа, все бы ей занимались. А зарплаты и правда сумасшедшие, но это же не моя вина. Я счастлив, что ситуация такова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2018 00:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 11:56

      вполне честно и справедливо все сказал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 11:29

      Мы самые добрые , гостеприимные и миролюбивые -- всё правильно сказал !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 апреля 2018, 09:09

      В России нет расизма? Маловато ты бывал в Питере, Промес...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > SapogSpb 18 апреля 2018, 11:47

      Ну... у судящих о реалиях по "Нашей Раше" ума палата, видимо...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 09:04

      Сказал все по делу.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2018, 05:30

      Честно и откровенно.
      Открытый парень этот Промес.

      6
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      Рейтинг: +226

      Parker8 18 апреля 2018, 03:36

      Потому что Промес толком и не был в России.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 18 апреля 2018, 02:14

      Справедливо

      7
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