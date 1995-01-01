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    Одемвингие: «Эджуке должен прибавлять в уверенности. Даже у Роналду не сразу все получалось»

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие высказался о нигерийском форварде ЦСКА Чидере Эджуке.

    — Я уже год немного общаюсь с ним в инстаграме. Следил за его карьерой. Он в первом же матче забил гол. Молодец! У него был взлет в карьере. Играл в Скандинавии, потом в Нидерландах, теперь ЦСКА. Это топ-клуб. Они не подписывают никого просто так. Чидера — взрывной игрок, с хорошей обводкой, может пробить и забить. Молодой, перспективный.

    Сложилось впечатление, что он серьезный парень. Всегда мечтал играть за сборную Нигерии. У него это получилось: он был вызван на последнюю игру. Я не знаю, получил ли он игровое время, но это поможет ему расправить крылья, прибавить в игре и быть еще более голодным до футбольной славы.

    — Насчет его взрывной манеры игры: Андрей Аршавин назвал его «электровеником».

    — Он такой сильный физически парень. Это только начало. Он должен прибавлять в уверенности. Даже у Криштиану Роналду не сразу все получалось. Все говорят: да, был в «Манчестере», была техника, обводил трех человек, но часто не мог забить. Это большие клубы. Фанаты делают погоду в больших клубах. Когда все вернется в норму и он почувствует атмосферу московских дерби и других больших матчей, это даст ему дополнительную мотивацию. Может, в скором времени Аршавину придется придумать другое прозвище — посильнее.

    — В последнем туре Эджуке снова забил — «Динамо».

    — Красавец! Очень рад, что он сразу проявляет себя с лучшей стороны, – сказал Одемвингие.

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    Источник: «Матч ТВ»

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