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  • Одемвингие: «Эджуке должен прибавлять в уверенности. Даже у Роналду не сразу все получалось»

Одемвингие: «Эджуке должен прибавлять в уверенности. Даже у Роналду не сразу все получалось»

20 октября 2020, 15:05
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Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие высказался о нигерийском форварде ЦСКА Чидере Эджуке.

— Я уже год немного общаюсь с ним в инстаграме. Следил за его карьерой. Он в первом же матче забил гол. Молодец! У него был взлет в карьере. Играл в Скандинавии, потом в Нидерландах, теперь ЦСКА. Это топ-клуб. Они не подписывают никого просто так. Чидера — взрывной игрок, с хорошей обводкой, может пробить и забить. Молодой, перспективный.

Сложилось впечатление, что он серьезный парень. Всегда мечтал играть за сборную Нигерии. У него это получилось: он был вызван на последнюю игру. Я не знаю, получил ли он игровое время, но это поможет ему расправить крылья, прибавить в игре и быть еще более голодным до футбольной славы.

— Насчет его взрывной манеры игры: Андрей Аршавин назвал его «электровеником».

— Он такой сильный физически парень. Это только начало. Он должен прибавлять в уверенности. Даже у Криштиану Роналду не сразу все получалось. Все говорят: да, был в «Манчестере», была техника, обводил трех человек, но часто не мог забить. Это большие клубы. Фанаты делают погоду в больших клубах. Когда все вернется в норму и он почувствует атмосферу московских дерби и других больших матчей, это даст ему дополнительную мотивацию. Может, в скором времени Аршавину придется придумать другое прозвище — посильнее.

— В последнем туре Эджуке снова забил — «Динамо».

— Красавец! Очень рад, что он сразу проявляет себя с лучшей стороны, – сказал Одемвингие.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Нигерия Одемвингие Питер Эджуке Чидера
Комментарии (2)
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absent32
1603205387
интересная ситуация получается. в этой новости ни чего о Локомотиве, совершенно ни чего. да что там говорить вообще, тут о ЦСКА и об игроке который играет впервые в России. И ЦСКА это его первый российский клуб. Но вот в чем казус, Одемвинге то бывший игрок Локо, значит эту новость можно впихнуть в раздел МОЯ КОМАНДА. И я болельщик Локомотива в данном разделе читаю новость про ЦСКА и их игроков))) просто потому что своими мыслями делится бывший игрок Локо, о нынешнем игроке ЦСКА))))) много наговорил, но вот такая х получается)))
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vladimir-7
1603258814
Манера игры Эджуке немного напоминает игру Мусы, который сначала был просто бегунок, а потом стал лидером атаки. Эджуке может обыграть пару игроков, но несколько передерживает мяч и не отдает его партнеру, напоминая раннего Мусу. Пока, вроде, приживается в команде и уже есть результаты, Чедера, удачи тебе в ЦСКА.
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