Одемвингие хочет вернуться в Россию

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, ныне выступающий за «Ротерхэм», рассказал о перспективах железнодорожников под руководством главного тренера Юрия Семина, а также признался, что хотел бы вернуться в Россию.

«Слышал, что Юрий Палыч вернулся в клуб. Он уже многого добился с «Локо», очень опытен. Думаю, что он один из лучших тренеров в стране. Знаю, что в прошлом сезоне команда выглядела неплохо. Сейчас от «Локомотива» с возвращением Семина многого ждут. Надо продолжать искать пути возвращения на прежний уровень – времен ранних 2000-х. Надеюсь, у команды все будет хорошо. Я желаю ей удачи!

Говорите, в России многие вспоминают обо мне с теплотой? Рад слышать! Моя мама живет в Москве и говорит, что иногда встречает людей, которые болеют и переживают, надеются еще когда-нибудь увидеть меня здесь. Я осознаю, что карьера близится к концу, и открыт для любых предложений. Это моя родина, которую я люблю. Здесь все мои родственники, которые бы с радостью со мной снова встретились, а мама с удовольствием снова смотрела бы наш футбол. Кроме того, в преддверии чемпионата мира нашему чемпионату будут уделять больше внимания. У многих клубов сейчас появились хорошие стадионы, вовсю идет подготовка к первенству мира – так что все возможно в футболе. Даже мое возвращение», — сказал Одемвингие.