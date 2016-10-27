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Одемвингие хочет вернуться в Россию

27 октября 2016, 12:26
11

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, ныне выступающий за «Ротерхэм», рассказал о перспективах железнодорожников под руководством главного тренера Юрия Семина, а также признался, что хотел бы вернуться в Россию.

«Слышал, что Юрий Палыч вернулся в клуб. Он уже многого добился с «Локо», очень опытен. Думаю, что он один из лучших тренеров в стране. Знаю, что в прошлом сезоне команда выглядела неплохо. Сейчас от «Локомотива» с возвращением Семина многого ждут. Надо продолжать искать пути возвращения на прежний уровень – времен ранних 2000-х. Надеюсь, у команды все будет хорошо. Я желаю ей удачи!

Говорите, в России многие вспоминают обо мне с теплотой? Рад слышать! Моя мама живет в Москве и говорит, что иногда встречает людей, которые болеют и переживают, надеются еще когда-нибудь увидеть меня здесь. Я осознаю, что карьера близится к концу, и открыт для любых предложений. Это моя родина, которую я люблю. Здесь все мои родственники, которые бы с радостью со мной снова встретились, а мама с удовольствием снова смотрела бы наш футбол. Кроме того, в преддверии чемпионата мира нашему чемпионату будут уделять больше внимания. У многих клубов сейчас появились хорошие стадионы, вовсю идет подготовка к первенству мира – так что все возможно в футболе. Даже мое возвращение», — сказал Одемвингие.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Локомотив Ротерхэм Одемвингие Питер
Комментарии (11)
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LokoGoGo
1477560937
Лучше завершить в России, конечно, но такой малорезультативный и старый нап никому не нужен будет
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ljrljr0505
1477563121
блудный сын Нигерийского народа.
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sochi-2013
1477563964
Только что был "перспективный", а уже 35. Думал, что не больше 30-ти.
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fantom23
1477566218
Возвращайся,Петр!Ждем!
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alexis02lion
1477566854
А что? Палыч старую гвардию может начать собирать, так что ничего исключать нельзя. Да и большинство едет доигрывать на родину. У него две - в Нигерии за сборную играл, у нас вся родня по сути его. Так что всё логично. Вон тот же Барош ещё нормально пылит в Чехии, а Петя чем хуже.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1477568941
Нет на* его он когда уехал в апл забыли как Россию гразью поливал
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+50/-50
1477598277
У нас нет расизма, но у нас есть "дружеские санкции". Питер, оставайся в "еврозоне" - там денежно, или в Африку - там тепло и бананы.
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