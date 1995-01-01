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    Одемвингие: «Самая высокая зарплата у меня была в «Локомотиве»

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, в каком из клубов зарабатывал больше всего. Нигериец поставил РПЛ на третье место по силе среди чемпионатов, в которых когда-либо играл.

    – Больше, чем в «Локомотиве», получали где-нибудь за карьеру?

    – Из-за небольших российских налогов самая высокая зарплата была именно там.

    – Шотландец О’Коннор, закончив играть в «Локомотиве», рассказывал о немыслимых премиальных. По его словам, после победного финала Кубка он получил полмиллиона долларов и купил три машины, включая «Феррари». Действительно купались в деньгах?

    – Не сказал бы. Вспоминаю «Локомотив» как очень профессиональный клуб. Зарплата приходила на счет, после важных матчей премиальные иногда удваивали. Например, когда выиграли у «Спартака» и вдесятером победили в Нальчике. Заходил в раздевалку президент Липатов или кто-то из руководства РЖД, объявлял. Но миллионы с неба на нас не падали.

    – Составьте рейтинг чемпионатов, в которых вам довелось играть.

    – По силе? Английская премьер-лига, конечно, номер один. Затем Франция, Россия, Бельгия, Индонезия и Нигерия.

    • Одемвингие защищал цвета «Локомотива» с 2007-го по 2010 год.
    • В составе железнодорожников 37-летний футболист провел 81 матч, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1221

      InterMilLano1908 1 секунду назад

      Он ставит чемпионат Индонезии выше своего?? Мда мутный тип

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4709

      KLIM777 1 час назад

      у каждого разный контракт и разные премиальные. Поэтому кому-то и не падает.

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