Одемвингие: «Самая высокая зарплата у меня была в «Локомотиве»

Он ставит чемпионат Индонезии выше своего?? Мда мутный тип
Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, в каком из клубов зарабатывал больше всего. Нигериец поставил РПЛ на третье место по силе среди чемпионатов, в которых когда-либо играл.
– Больше, чем в «Локомотиве», получали где-нибудь за карьеру?
– Из-за небольших российских налогов самая высокая зарплата была именно там.
– Шотландец О’Коннор, закончив играть в «Локомотиве», рассказывал о немыслимых премиальных. По его словам, после победного финала Кубка он получил полмиллиона долларов и купил три машины, включая «Феррари». Действительно купались в деньгах?
– Не сказал бы. Вспоминаю «Локомотив» как очень профессиональный клуб. Зарплата приходила на счет, после важных матчей премиальные иногда удваивали. Например, когда выиграли у «Спартака» и вдесятером победили в Нальчике. Заходил в раздевалку президент Липатов или кто-то из руководства РЖД, объявлял. Но миллионы с неба на нас не падали.
– Составьте рейтинг чемпионатов, в которых вам довелось играть.
– По силе? Английская премьер-лига, конечно, номер один. Затем Франция, Россия, Бельгия, Индонезия и Нигерия.
- Одемвингие защищал цвета «Локомотива» с 2007-го по 2010 год.
- В составе железнодорожников 37-летний футболист провел 81 матч, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.