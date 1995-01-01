Одемвингие: «Самая высокая зарплата у меня была в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, в каком из клубов зарабатывал больше всего. Нигериец поставил РПЛ на третье место по силе среди чемпионатов, в которых когда-либо играл.

– Больше, чем в «Локомотиве», получали где-нибудь за карьеру?

– Из-за небольших российских налогов самая высокая зарплата была именно там.

– Шотландец О’Коннор, закончив играть в «Локомотиве», рассказывал о немыслимых премиальных. По его словам, после победного финала Кубка он получил полмиллиона долларов и купил три машины, включая «Феррари». Действительно купались в деньгах?

– Не сказал бы. Вспоминаю «Локомотив» как очень профессиональный клуб. Зарплата приходила на счет, после важных матчей премиальные иногда удваивали. Например, когда выиграли у «Спартака» и вдесятером победили в Нальчике. Заходил в раздевалку президент Липатов или кто-то из руководства РЖД, объявлял. Но миллионы с неба на нас не падали.

– Составьте рейтинг чемпионатов, в которых вам довелось играть.

– По силе? Английская премьер-лига, конечно, номер один. Затем Франция, Россия, Бельгия, Индонезия и Нигерия.