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Одемвингие: «Перед началом ситуации на Украине мне снились танки»

19 декабря 2023, 13:48
3

Бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о вещих снах.

«В детали я не могу вдаваться, вникать. Но перед началом ситуации между Россией и Украиной, еще в январе, мне снились танки, много танков. И я – между ними.

Раньше, в 2020 году, когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов. Я прямо чувствовал, что кто-то со мной общался ночью несколько раз. И этот кто-то говорил, что грядут большие перемены в мире.

Эту систему потом описал Шваб [немецкий экономист, президент Всемирного экономического форума] в книге Great Reset.

Я не удивлялся тому, что происходило. Глобалистская программа идет шаг за шагом. Происходят кризисы, которые создаются людьми, я в этом уверен на 100%. Все это ведет мир в недоброе будущее», – заявил Одемвингие.

  • Футболист выступал за «Локо» с 2007 по 2010 год.
  • Он провел 81 матч и забил 23 гола.
  • После завершения карьеры в 2019-м Одемвингие стал проповедником.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Одемвингие Питер
Комментарии (3)
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гууд
1702984032
Ждём на битве экстрасенсов...
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Цугундeр
1702984374
Трудно жить на свете пионеру Пете. Президент ,похоже,плюнул ему в рожу.
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шахта Заполярная
1702989546
А если тебе унитаз приснится, много унитазов.
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