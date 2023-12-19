Одемвингие: «Перед началом ситуации на Украине мне снились танки»

Бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о вещих снах.

«В детали я не могу вдаваться, вникать. Но перед началом ситуации между Россией и Украиной, еще в январе, мне снились танки, много танков. И я – между ними.

Раньше, в 2020 году, когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов. Я прямо чувствовал, что кто-то со мной общался ночью несколько раз. И этот кто-то говорил, что грядут большие перемены в мире.

Эту систему потом описал Шваб [немецкий экономист, президент Всемирного экономического форума] в книге Great Reset.

Я не удивлялся тому, что происходило. Глобалистская программа идет шаг за шагом. Происходят кризисы, которые создаются людьми, я в этом уверен на 100%. Все это ведет мир в недоброе будущее», – заявил Одемвингие.