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    • Одемвингие: «Перед началом ситуации на Украине мне снились танки»

    Одемвингие: «Перед началом ситуации на Украине мне снились танки»

    Бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о вещих снах.

    «В детали я не могу вдаваться, вникать. Но перед началом ситуации между Россией и Украиной, еще в январе, мне снились танки, много танков. И я – между ними.

    Раньше, в 2020 году, когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов. Я прямо чувствовал, что кто-то со мной общался ночью несколько раз. И этот кто-то говорил, что грядут большие перемены в мире.

    Эту систему потом описал Шваб [немецкий экономист, президент Всемирного экономического форума] в книге Great Reset.

    Я не удивлялся тому, что происходило. Глобалистская программа идет шаг за шагом. Происходят кризисы, которые создаются людьми, я в этом уверен на 100%. Все это ведет мир в недоброе будущее», – заявил Одемвингие.

    • Футболист выступал за «Локо» с 2007 по 2010 год.
    • Он провел 81 матч и забил 23 гола.
    • После завершения карьеры в 2019-м Одемвингие стал проповедником.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1621

      Цугундeр 5 минут назад

      Трудно жить на свете пионеру Пете. Президент ,похоже,плюнул ему в рожу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +439

      гууд 11 минут назад

      Ждём на битве экстрасенсов...

      3
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