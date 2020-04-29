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    Экс-скаут «Локомотива»: «Хотели купить Модрича, но за него просили 14-15 миллионов. Не могли позволить себе такой трансфер»

    Экс-руководитель селекционной службы «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году сорвался переход в московский клуб хорватского полузащитника Луки Модрича, выступавшего тогда в загребском «Динамо».

    «Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Семиным – он тогда был президентом клуба.

    Летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия — Россия. Посмотрели — понравился. Было видно — суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал. «Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд — в 2008-м Питера Одемвингие за восемь купили. И то перебор был.

    Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», — сказал Тищенко.

    • Сейчас Модрич играет за «Реал». В этом сезоне он провел в Примере 22 матча, забил три гола.
    • Хорват – обладатель «Золотого мяча» 2018 года.
    • Рыночная стоимость Модрича – 12 миллионов евро.

    .

    Источник: «Чемпионат»

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    29.04.2020 14:18
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 апреля 2020, 12:34

      Приятно жить воспоминаниями.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 29 апреля 2020, 17:03

      Давайте лейте ещё больше грязи на Палыча. Для нас он всё равно лучший! Самим то не стыдно? Мало ли кто кого не купил.
      Выглядит как заказная анти-Сёминская пропаганда.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > KLIM777 29 апреля 2020, 17:58

      Перед этим была статья о том, что Сёмин не захотел покупать Неймара. После будет статья о том, что не купили кого-то ещё. Это и есть грязь в сторону хорошего человека.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > KLIM777 29 апреля 2020, 21:44

      Для кого - это надо спрашивать у автора статьи.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 29 апреля 2020, 17:00

      Посмотрите кого Спартак накупил за те же деньги, Модрич эти имена даже никогда не слышал, а вам жаль за классного игрока 14 лимонов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 29 апреля 2020, 16:56

      Модрич сейчас 12 лимонов стоит? Похоже опечатка. Минимум на нолик ошиблись

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Давид59 29 апреля 2020, 19:22

      Рыночная трансферная стоимость Модрича составляет 20 млн. евро.

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 > Fin035 29 апреля 2020, 21:18

      Я всё же прав. Никак не 12

      1
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 29 апреля 2020, 15:04

      Модрича вы просматривали, Неймара вы просматривали... Ну и что?... Я их тоже каждый день вот на карантине просматриваю, по телевизору..., и ничем не могу помочь Локомотиву...

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 29 апреля 2020, 14:56

      Да уж,такую сладкую конфетку задарма не купишь.

      2
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      Рейтинг: +1608

      кто там 29 апреля 2020, 14:47

      стыдно в общем за локо.

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