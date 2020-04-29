Экс-скаут «Локомотива»: «Хотели купить Модрича, но за него просили 14-15 миллионов. Не могли позволить себе такой трансфер»

Экс-руководитель селекционной службы «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году сорвался переход в московский клуб хорватского полузащитника Луки Модрича, выступавшего тогда в загребском «Динамо».

«Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Семиным – он тогда был президентом клуба.

Летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия — Россия. Посмотрели — понравился. Было видно — суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал. «Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд — в 2008-м Питера Одемвингие за восемь купили. И то перебор был.

Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», — сказал Тищенко.

Сейчас Модрич играет за «Реал». В этом сезоне он провел в Примере 22 матча, забил три гола.

Хорват – обладатель «Золотого мяча» 2018 года.

Рыночная стоимость Модрича – 12 миллионов евро.

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