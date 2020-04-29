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  • Экс-скаут «Локомотива»: «Хотели купить Модрича, но за него просили 14-15 миллионов. Не могли позволить себе такой трансфер»

Экс-скаут «Локомотива»: «Хотели купить Модрича, но за него просили 14-15 миллионов. Не могли позволить себе такой трансфер»

29 апреля 2020, 14:18
12

Экс-руководитель селекционной службы «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году сорвался переход в московский клуб хорватского полузащитника Луки Модрича, выступавшего тогда в загребском «Динамо».

«Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Семиным – он тогда был президентом клуба.

Летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия — Россия. Посмотрели — понравился. Было видно — суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал. «Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд — в 2008-м Питера Одемвингие за восемь купили. И то перебор был.

Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», — сказал Тищенко.

  • Сейчас Модрич играет за «Реал». В этом сезоне он провел в Примере 22 матча, забил три гола.
  • Хорват – обладатель «Золотого мяча» 2018 года.
  • Рыночная стоимость Модрича – 12 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Загреб Одемвингие Питер Модрич Лука Семин Юрий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кто там
1588160820
стыдно в общем за локо.
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Plyash
1588161369
Да уж,такую сладкую конфетку задарма не купишь.
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DOCTOR PENALTY
1588161885
Модрича вы просматривали, Неймара вы просматривали... Ну и что?... Я их тоже каждый день вот на карантине просматриваю, по телевизору..., и ничем не могу помочь Локомотиву...
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Давид59
1588168581
Модрич сейчас 12 лимонов стоит? Похоже опечатка. Минимум на нолик ошиблись
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erma
1588168806
Посмотрите кого Спартак накупил за те же деньги, Модрич эти имена даже никогда не слышал, а вам жаль за классного игрока 14 лимонов?
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Черкизовский Кот
1588169022
Давайте лейте ещё больше грязи на Палыча. Для нас он всё равно лучший! Самим то не стыдно? Мало ли кто кого не купил. Выглядит как заказная анти-Сёминская пропаганда.
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zigbert
1588239244
Приятно жить воспоминаниями.
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