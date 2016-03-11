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Одемвингие проведет остаток сезона в «Бристоль Сити»

11 марта 2016, 17:32

Нападающий «Сток Сити» Питер Одемвингие, ранее выступавший за московский «Локомотив», проведет остаток сезона в «Бристоль Сити». Нигериец будет выступать за клуб из Чемпионшипа на правах аренды.

Опытный 34-летний форвард должен будет помочь горожанам в борьбе за выживание, после 36 туров «Бристоль Сити» имеет в своем активе лишь 37 очков и располагается на 20 месте в турнирной таблице лиги.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Одемвинги лишь пять раз появлялся на поле в футболке «Сток Сити», голов не забивал.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Англия Сток Сити Бристоль Сити Локомотив Одемвингие Питер
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