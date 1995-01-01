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    Одемвингие объявил о завершении карьеры

    Бывший нападающий сборной Нигерии Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры.

    О своем решении форвард сообщил в Лондоне во время конференции УЕФА по проблемам расизма и дискриминации в футболе.

    «Я решил завершить карьеру игрока. Говорю об этом перед своими бывшими одноклубниками и журналистами», – сказал Одемвингие.

    Последним клубом 37-летнего футболиста был индонезийский «Мадура Юнайтед», который он покинул в 2018 году.

    С 2007 по 2010 год Одемвингие выступал за московский «Локомотив», сыграл 81 матч и забил 23 мяча.

    За сборную Нигерии игрок провел 65 игр и отличился 11 голами.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +382

      Riot Zero 1 час назад

      Так и не нашёл свой клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      Hoahin 1 час назад

      Слабенький был игрок

      0
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