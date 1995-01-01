Так и не нашёл свой клуб.
Бывший нападающий сборной Нигерии Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры.
О своем решении форвард сообщил в Лондоне во время конференции УЕФА по проблемам расизма и дискриминации в футболе.
«Я решил завершить карьеру игрока. Говорю об этом перед своими бывшими одноклубниками и журналистами», – сказал Одемвингие.
Последним клубом 37-летнего футболиста был индонезийский «Мадура Юнайтед», который он покинул в 2018 году.
С 2007 по 2010 год Одемвингие выступал за московский «Локомотив», сыграл 81 матч и забил 23 мяча.
За сборную Нигерии игрок провел 65 игр и отличился 11 голами.