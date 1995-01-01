Бывший нападающий сборной Нигерии Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры.

О своем решении форвард сообщил в Лондоне во время конференции УЕФА по проблемам расизма и дискриминации в футболе.

«Я решил завершить карьеру игрока. Говорю об этом перед своими бывшими одноклубниками и журналистами», – сказал Одемвингие.

Последним клубом 37-летнего футболиста был индонезийский «Мадура Юнайтед», который он покинул в 2018 году.

С 2007 по 2010 год Одемвингие выступал за московский «Локомотив», сыграл 81 матч и забил 23 мяча.

За сборную Нигерии игрок провел 65 игр и отличился 11 голами.