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    Одемвингие – о расизме в России: «Пару раз что-то такое было, но в футболе люди эмоциональные. Иногда они просто теряют контроль над собой»

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, что сталкивался с расизмом в России, но считает его скорее проявлением эмоций, чем целенаправленной дискриминацией.

    «Лично я особых проблем с этим не испытывал. Как я уже сказал, да, пару раз что-то такое было, но в футболе люди эмоциональные. Может, кто-то из них действительно расист, но большинство просто в определенный момент теряют над собой контроль – и у них вырывается. Это происходит во всем мире.

    Я люблю Россию, это моя родина! Мое мнение о стране ничего не испортит, к тому же я с юмором ко всему подхожу. Помните, как в «Джентльменах удачи» Василий Алибабаевич спросил: «У тебя мама, папа был? Тогда зачем такой злой?» Понимаю, что у некоторых людей жизнь складывается не так, как они хотят, и они начинают искать виноватых», – сказал Одемвингие.

    • Нигериец выступал за «Локомотив» с 2007-го по 2010 год.
    • Форвард провел за москвичей 81 матч, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

    Источник: Sport24

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    12.02.2019 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch 12 февраля 2019, 16:21

      Это черный, адекватный))

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Rabinovi_ch 12 февраля 2019, 17:48

      Это русский чёрный, неправильный ))) Правильные чёрные истерики закатывают )))))

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