Одемвингие – о расизме в России: «Пару раз что-то такое было, но в футболе люди эмоциональные. Иногда они просто теряют контроль над собой»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, что сталкивался с расизмом в России, но считает его скорее проявлением эмоций, чем целенаправленной дискриминацией.

«Лично я особых проблем с этим не испытывал. Как я уже сказал, да, пару раз что-то такое было, но в футболе люди эмоциональные. Может, кто-то из них действительно расист, но большинство просто в определенный момент теряют над собой контроль – и у них вырывается. Это происходит во всем мире.

Я люблю Россию, это моя родина! Мое мнение о стране ничего не испортит, к тому же я с юмором ко всему подхожу. Помните, как в «Джентльменах удачи» Василий Алибабаевич спросил: «У тебя мама, папа был? Тогда зачем такой злой?» Понимаю, что у некоторых людей жизнь складывается не так, как они хотят, и они начинают искать виноватых», – сказал Одемвингие.