Одемвингие: «Нынешний «Локомотив» слабее того, что был у нас в 2007 году»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Мадридцы сейчас не в лучших кондициях, поэтому москвичи должны воспользоваться этим. По сравнению с прошлым годом железнодорожники выглядят увереннее и лучше.

Шансы у москвичей обыграть «Атлетико» есть, потому что «Локомотив» играет дома. Но «Атлетико», в последнее время, очень солидная команда, поэтому это будет тяжело.

Матч с «Атлетико» в 2007-м – это один из самых запоминающихся матчей в моей карьере в «Локомотиве». Хорошая игра с шестью забитыми мячами, против нас играли Форлан, Агуэро. «Локомотив» в той встрече играл комбинационно, создавал много моментов. Один мой гол помог оформить Дмитрий Сычев. Игра была очень интересная, жалко, что не удержали победу.

Что касается нынешнего «Локомотива», то я думаю, он слабее того, что был у нас в 2007-м. Тогда команда была более зрелая, чуть более талантливая. Думаю, что сегодня будет результативная ничья», – сказал Одемвингие.