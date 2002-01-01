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    Одемвингие: «Нынешний «Локомотив» слабее того, что был у нас в 2007 году»

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Мадридцы сейчас не в лучших кондициях, поэтому москвичи должны воспользоваться этим. По сравнению с прошлым годом железнодорожники выглядят увереннее и лучше.
    Шансы у москвичей обыграть «Атлетико» есть, потому что «Локомотив» играет дома. Но «Атлетико», в последнее время, очень солидная команда, поэтому это будет тяжело.

    Матч с «Атлетико» в 2007-м – это один из самых запоминающихся матчей в моей карьере в «Локомотиве». Хорошая игра с шестью забитыми мячами, против нас играли Форлан, Агуэро. «Локомотив» в той встрече играл комбинационно, создавал много моментов. Один мой гол помог оформить Дмитрий Сычев. Игра была очень интересная, жалко, что не удержали победу.

    Что касается нынешнего «Локомотива», то я думаю, он слабее того, что был у нас в 2007-м. Тогда команда была более зрелая, чуть более талантливая. Думаю, что сегодня будет результативная ничья», – сказал Одемвингие.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5144

      Агасфер 7 минут назад

      А вы чего тогда добились,таланты хреновы? ЛЧ выиграли???

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