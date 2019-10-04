Локомотив - Атлетико

Локомотив ровным счетом ничего не показал из того,что умеет. Но!
Испанцы играют как крысы,-ногами,руками,головами фолят,хоть и двигаютя гораздо быстрее.а судья этого не видит...в 15-й раз!!!
Мы играем с командой,занимающей 2-е место в рейтинге уефа(ВТОРОЕ),шансов мало..Он и их отнимает...
хотя..
Локомотив так сильно боится этого соперника,что...если б у него был старший брат,то пришел бы "на стрелы"(на матч) с ним)))))
...Единственное,за что я имею право критиковать Семина,-это за его оборонительную игру. такое ощущение,что он и команду настраивает на боязнь пропустить..
Ну ЦСКА же смог дважды обыграть Реал,и с крупным счетом! А мы то чем хуже? Зачем Миранчука оставил? Почему Фарфан не на игре,а на Родине отдыхает,продолжая получать миллион в день? Почему так?? Пусть бы настраивал своим присутствием команду на победу,раз Палыч сыт!
..В общем,я рассчитывал на победу. И она была реальна!
..А с Ювентусом в 10 защитников выйдем?
|Квалификация, 1/8 финала
ответный матч
|15 марта, четверг
|19:00
|Локомотив
|1:5
|Атлетико