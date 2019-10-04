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Орель Гринфилд
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Локомотив - Атлетико

01.10.2019, Вторник, 22:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 2 тур Локомотив - Атлетико
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 15 марта, четверг 19:00 Локомотив 1:5 Атлетико
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, четверг 21:00 Атлетико 3:0 Локомотив
Кубок УЕФА (2007/2008), группа B
1 тур
25 октября, четверг 20:45 Локомотив 3:3 Атлетико
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 1 0 12:4 +8 16
2. Атлетико М 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Байер 6 2 0 4 5:9 -4 6
4. Локомотив 6 1 0 5 4:11 -7 3
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 1 октября 2019, 23:55

    Локомотив ровным счетом ничего не показал из того,что умеет. Но!
    Испанцы играют как крысы,-ногами,руками,головами фолят,хоть и двигаютя гораздо быстрее.а судья этого не видит...в 15-й раз!!!
    Мы играем с командой,занимающей 2-е место в рейтинге уефа(ВТОРОЕ),шансов мало..Он и их отнимает...
    хотя..
    Локомотив так сильно боится этого соперника,что...если б у него был старший брат,то пришел бы "на стрелы"(на матч) с ним)))))
    ...Единственное,за что я имею право критиковать Семина,-это за его оборонительную игру. такое ощущение,что он и команду настраивает на боязнь пропустить..
    Ну ЦСКА же смог дважды обыграть Реал,и с крупным счетом! А мы то чем хуже? Зачем Миранчука оставил? Почему Фарфан не на игре,а на Родине отдыхает,продолжая получать миллион в день? Почему так?? Пусть бы настраивал своим присутствием команду на победу,раз Палыч сыт!
    ..В общем,я рассчитывал на победу. И она была реальна!
    ..А с Ювентусом в 10 защитников выйдем?

    -2
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    Рейтинг: +884

    Мы ЦСКА > Антон bx14e 1 октября 2019, 23:55

    с Ювентусом лучше не выйти и 0-3 отскочить Локомотиву

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Мы ЦСКА 2 октября 2019, 00:01

    Похоже на то..
    если шальке сра ный не могли ни разу сделать,порту и турок в том году,то теперь нам и с лудогорцем лучше не видиться
    За е бло,что мое плохое настроение зависит от трусости любимой команды
    Хорошо,что алкотестер пришел.Сейчас проверю)
    Схему и тактику игры,выбранную наставником, по-другому воспринимать мой организм не может)...
    как Результат 0,310 выдохнул)

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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan > Мы ЦСКА 2 октября 2019, 02:22

    Армейцам, наверное, с Лудогорцем тоже лучше не выходить

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    Рейтинг: +6441

    Enter2006 1 октября 2019, 23:53

    У меня сын был на смотрах в Спартак в 5 лет. Сделал голевую передачу и чуть не забил сам гол. Кого взяли? Самых хлипких! Объяснили легко, что нет справки! Хотя все документы были. Но-но!!!! Мы сделали ДУБЛЬ справки и все экземпляры были на руках! И отдали её ещё раз, у комиссии не было слов... они просто офигели от этого )) Но ситуация не поменялась. Потом объяснили, что еле движущиеся дети, по мнению тренера, были грамотнее, чем ребёнок, сделавший отличную голевую передачу..

    Пока гниль не уберут с футбола и "папок-мамок", пока РПЛ будут транслировать в платном канале а не показывать в бесплатных каналах тем самым показывая всем и детям что-то кроме ментов и криминала по каналам... Короче, пока будут отмывать бабло и ставить своих детей в футбол, хотя рядом намного умнее воспитанник но без "связей", мы не увидим нормального футбола в РФ. имхо

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    Рейтинг: +884

    Мы ЦСКА > Enter2006 1 октября 2019, 23:57

    хотели же капитализм, получите, распишитесь.

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    Рейтинг: +6441

    Enter2006 > Мы ЦСКА 2 октября 2019, 00:03

    Кто хотел? Ребёнок болел футболом с пелёнок, я помню как он мне бил когда я стоял на воротах, аж руки жгло, и это в таком маленьком возрасте.... Он бы у меня не стал мамаевым и другим весь обрисованным в татухах, но это попросту не нужно... Он перешёл в ФК Химки, тогда Тихонов ещё был с нами, но со всеми с кем общались абсолютно было видно "продвижение своих". У нас миллионы детей, но попросту не пускают тех, кто может.

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Enter2006 2 октября 2019, 00:09

    Кто требовал справку?
    Кононов?)
    ..и так по всей стране!
    Помню,был у меня в детстве знакомый. Николай Котов..он с самим Сычевым тогда(в начале нулевых) тогда в общежитии жил..
    Я,мои друзья,-все умели играть в футбол. А Этот Коля обводил нас всех вместе взятых на раз-два..
    после того,как однажды счет стал 0:6,(а мы уже и обнимались,тайно говоря кто куда откроется и пробьет по воротам,как его сдержать,втроем нападали в отборе) мы забили гол,и пропустили 5)))
    в итоге,из Спартака ему пришлось уйти
    Николай Котов,Ворсма! Павловский район..поглядите в интернете...

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    Рейтинг: +6441

    Enter2006 > Антон bx14e 2 октября 2019, 00:28

    Видимо "Кононов" в своё время. )) Я такого наглого "продвижения своих" не видел. Да, но итог - это другое. Как минимум нужно было пропустить - а там уже время покажет. Разве не так? Как и кто может узнать как будет потом? Тогда вообще не нужны смотры, если так... сразу ребяток "своих" берите и говорите что это "политика партии".

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Enter2006 2 октября 2019, 00:31

    Вот сегодня мы получили трусливую игру Локомотива,и неудовлетворительный результат

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    Рейтинг: +6441

    Enter2006 > Антон bx14e 2 октября 2019, 00:47

    Я сам занимался спортом в детское годы, кёкушинкай. Плюс любил баскетбол. Моё видение - локомотив действительно старался. Был недавно под Тулой, под Новомосковском. Ну нет там супер интернета и спутников. А дети - есть! Они не могут посмотреть РПЛ, загореться этим. Что на основных каналах? Убийства, изнасилования, менты, всё хреново наркота и пр... Вопрос - что из них хотим сделать? Антох, всё не правильно если честно. Такой кал и ТВ зомбирование... какую цель несёт такое вещание бесплатные каналы - непонятно. Футбол - классный спорт. Неправильно РПЛ засовывать под платный канал. В той же Испании даже вторую лигу в открытую показывают... Не пойму кто нужен нам из нового поколения, спортсмены, или бегающие от ментов полукриминал (это "рекламируют" в ТВ бесплатно)

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    Рейтинг: +1282

    Джой > Enter2006 2 октября 2019, 12:28

    В Питере тоже самое.

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 1 октября 2019, 23:49

    Невезуха какая, минимум на 1 гол Локо наиграл

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    Рейтинг: +884

    Мы ЦСКА 1 октября 2019, 23:43

    а кто то надеялся на победу или ничью?))) радоваться надо , что только 2 пропустили

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 октября 2019, 23:32

    Эх Крыховяк . Но конечно облак мощь .

    3
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 октября 2019, 23:32

    Смолов дерьмо .

    4
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 1 октября 2019, 23:26

    Блеать! Возят,как детей.. Как же это уже надоело в нашем футболе(((
    Когда мы С ЛЮБЫМ соперником будем играть первым номером??
    Зачем эти поддавки?

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI > Антон bx14e 1 октября 2019, 23:28

    Никогда

    2
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    Рейтинг: +264

    IVAN53 1 октября 2019, 23:19

    объективно атлетико сильней

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    Рейтинг: +4486

    Snek 1 октября 2019, 23:17

    Ну вот и сказке конец

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 1 октября 2019, 23:13

    Выпускайте Эдера! Срочно!

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