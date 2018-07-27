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Расписание матчей
Суперкубок России
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 27 июля 2018
Локомотив
27.07.2018, пятница, 21:30
Суперкубок России
0 : 1
Завершен
ЦСКА
106'
Х. Хосонов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - ЦСКА
117'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Витиньо
Красная карточка
С. Кверквелия
113'
106'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хосонов
Пас отдал
К. Бистрович
Замена
Д. Тарасов
️️️️
И. Денисов
106'
Замена
Б. Идову
️️️️
В. Чорлука
91'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Эдер
91'
81'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Д. Ефремов
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Фернандеш
69'
67'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
К. Набабкин
66'
Желтая карточка
Н. Чернов
57'
Желтая карточка
К. Бистрович
13'
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Дзагоев
12'
Травма
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Игнатьев
27
Денисов
6
Баринов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
50
Бекао
23
Чернов
6
Фернандес
14
Набабкин
8
Бистрович
66
Дзагоев
22
Ефремов
11
Витиньо
63
Чалов
99
Фернандеш
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
99
Фернандеш
14
Чорлука
30
Идову
30
Идову
14
Чорлука
27
Денисов
23
Тарасов
23
Тарасов
27
Денисов
24
Эдер
8
Фарфан
8
Фарфан
24
Эдер
66
Дзагоев
42
Щенников
42
Щенников
66
Дзагоев
22
Ефремов
6
Бийол
6
Бийол
22
Ефремов
14
Набабкин
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Набабкин
11
Витиньо
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Витиньо
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Остались в запасе
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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