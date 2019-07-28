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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 28 июля 2019
ЦСКА
28.07.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
42'
Ф. Чалов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
90'
Желтая карточка
В. Чорлука
Замена
Я. Бийол
️️️️
И. Ахметов
84'
83'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Р. Жемалетдинов
Желтая карточка
З. Шарлия
74'
Желтая карточка
И. Дивеев
58'
56'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Живоглядов
55'
Травма
Д. Живоглядов
49'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Замена
К. Набабкин
️️️️
К. Бистрович
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Чалов
42'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
39'
Замена
З. Шарлия
️️️️
В. Васин
33'
Травма
В. Васин
32'
Желтая карточка
К. Бистрович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
78
Дивеев
5
Васин
6
Фернандес
97
Ахметов
8
Бистрович
10
Влашич
10
Сигурдссон
10
Обляков
63
Чалов
3-4-2-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
26
Серкейра
14
Чорлука
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
24
Эдер
5
Васин
31
Шарлия
31
Шарлия
5
Васин
97
Ахметов
15
Бийол
15
Бийол
97
Ахметов
8
Бистрович
14
Набабкин
14
Набабкин
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
8
Тугарев
8
Тугарев
10
Жемалетдинов
27
Живоглядов
90
Смолов
90
Смолов
27
Живоглядов
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
89
Никита Дорофеев
АП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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