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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 23 октября 2016
Локомотив
23.10.2016, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
65'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
Желтая карточка
Майкон
84'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
М. Фернандеш
83'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Т. Михалик
76'
72'
Желтая карточка
А. Головин
69'
Замена
А. Ионов
️️️️
Б. Натхо
68'
Травма
Б. Натхо
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Пас отдал
А. Миранчук
65'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
АП
19
Александр Самедов
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
11
Майкон
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
39
Пейчинович
55
Янбаев
27
Денисов
17
Михалик
11
Касаев
99
Фернандеш
19
Самедов
59
Миранчук
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
18
Тошич
10
Натхо
17
Миланов
10
Головин
90
Траоре
17
Михалик
88
Ндинга
88
Ндинга
17
Михалик
99
Фернандеш
18
Коломейцев
18
Коломейцев
99
Фернандеш
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
10
Натхо
11
Ионов
11
Ионов
10
Натхо
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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