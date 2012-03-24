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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 24 марта 2012
ЦСКА
24.03.2012, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 36 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
10'
Р. Павлюченко
33'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Я. Дюрица
️️️️
А. Ещенко
Замена
А. Сапатер
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
А. Ещенко
Замена
Секу
️️️️
А. Муса
Замена
П. Мамаев
️️️️
Т. Нецид
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Р. Павлюченко
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Павлюченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Гилерме
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
(К)
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чепчугов
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
7
Муса
15
Нецид
22
Думбия
3-2-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
6
Беляев
90
Бурлак
20
Игнатьев
38
Ещенко
21
Оздоев
6
Торбинский
88
Глушаков
10
Кайседо
10
Павлюченко
15
Нецид
10
Мамаев
10
Мамаев
15
Нецид
7
Муса
26
Секу
26
Секу
7
Муса
38
Ещенко
4
Дюрица
4
Дюрица
38
Ещенко
6
Торбинский
10
Лоськов
10
Лоськов
6
Торбинский
88
Глушаков
0
Сапатер
0
Сапатер
88
Глушаков
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Александр Фильцов
ВР
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Кулагин Виктор (г. Москва)
Ерёмин Николай (г. Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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