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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 07 октября 2018
ЦСКА
07.10.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
88'
Б. Хеведес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
90'
+5
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
90'
+3
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Миранчук
Замена
Д. Ефремов
️️️️
К. Набабкин
90'
88'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
В. Чорлука
Желтая карточка
Р. Бекао
86'
Желтая карточка
Н. Чернов
83'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
И. Ахметов
82'
71'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Я. Бийол
71'
66'
Желтая карточка
В. Чорлука
65'
Вторая желтая
Эдер
56'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
Я. Бийол
53'
Желтая карточка
И. Обляков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
50
Бекао
6
Бийол
23
Чернов
14
Набабкин
6
Фернандес
66
Дзагоев
97
Ахметов
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
4-3-1-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хеведес
6
Баринов
20
Крыховяк
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
24
Эдер
14
Набабкин
22
Ефремов
22
Ефремов
14
Набабкин
6
Бийол
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
6
Бийол
97
Ахметов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
97
Ахметов
59
Миранчук
23
Тарасов
23
Тарасов
59
Миранчук
99
Фернандеш
21
Миранчук
21
Миранчук
99
Фернандеш
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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