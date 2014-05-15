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Расписание матчей
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 15 мая 2014
ЦСКА
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
46'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
90'
+4
Желтая карточка
М. Буссуфа
Желтая карточка
И. Акинфеев
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Самедов
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
90'
+2
86'
Желтая карточка
В. Чорлука
Желтая карточка
С. Думбия
86'
Замена
А. Муса
️️️️
А. Дзагоев
79'
56'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
54'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
Т. Михалик
46'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
19
Лассана Диарра
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
7
Цубер
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
4-2-2-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
19
Диарра
17
Михалик
19
Самедов
11
Ткачев
59
Миранчук
10
Павлюченко
66
Дзагоев
7
Муса
7
Муса
66
Дзагоев
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
11
Ткачев
49
Шишкин
49
Шишкин
11
Ткачев
17
Михалик
11
Буссуфа
11
Буссуфа
17
Михалик
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 18:20 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:10 (прямая)
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