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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 23 апреля 2023
ЦСКА
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
22'
А. Заболотный
87'
В. Изидор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Локомотив
90'
+2
Желтая карточка
К. Марадишвили
87'
ГОЛ! 1:1!
В. Изидор
Пас отдал
Д. Баринов
Желтая карточка
К. Кучаев
86'
Замена
М. Мухин
️️️️
А. Заболотный
85'
Желтая карточка
А. Заболотный
82'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
И. Обляков
77'
77'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Глушенков
77'
Замена
В. Изидор
️️️️
А. Дзюба
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Ф. Чалов
67'
Замена
К. Глебов
️️️️
М. Гайич
67'
Желтая карточка
М. Гайич
61'
61'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Камано
Замена
К. Кучаев
️️️️
С. Зделар
46'
46'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
М. Щетинин
45'
+3
Желтая карточка
А. Дзюба
40'
Вторая желтая
М. Митай
Желтая карточка
С. Зделар
33'
31'
Желтая карточка
М. Митай
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
Пас отдал
И. Обляков
22'
19'
Замена
М. Митай
️️️️
С. Пиняев
18'
Травма
С. Пиняев
Желтая карточка
И. Обляков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЛФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
10
Иван Обляков
РФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-2-1-1-3
35
Акинфеев
4
Роша
78
Дивеев
14
Набабкин
14
Зделар
22
Гайич
5
Мендес
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
10
Обляков
4-2-1-1-2
22
Лантратов
24
Ненахов
27
Магкеев
59
Погостнов
71
Тикнизян
6
Баринов
88
Щетинин
40
Камано
9
Пиняев
22
Дзюба
10
Глушенков
91
Заболотный
16
Мухин
16
Мухин
91
Заболотный
10
Обляков
15
Карраскаль
15
Карраскаль
10
Обляков
63
Чалов
19
Ермаков
19
Ермаков
63
Чалов
14
Зделар
18
Кучаев
18
Кучаев
14
Зделар
22
Гайич
17
Глебов
17
Глебов
22
Гайич
40
Камано
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
40
Камано
9
Пиняев
2
Митай
2
Митай
9
Пиняев
88
Щетинин
22
Марадишвили
22
Марадишвили
88
Щетинин
10
Глушенков
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Глушенков
22
Дзюба
18
Изидор
18
Изидор
22
Дзюба
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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