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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 26 сентября 2015
ЦСКА
26.09.2015, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
15'
С. Думбия (П)
21'
У. Ниасс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
85'
Замена
Т. Михалик
️️️️
У. Ниасс
Замена
Г. Миланов
️️️️
Г. Щенников
84'
81'
Вторая желтая
В. Чорлука
Желтая карточка
З. Тошич
79'
77'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
74'
Замена
А. Логашов
️️️️
В. Денисов
Замена
Р. Еременко
️️️️
К. Панченко
73'
64'
Желтая карточка
В. Чорлука
57'
Желтая карточка
В. Денисов
Желтая карточка
А. Дзагоев
35'
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Ниасс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Думбия
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
19
Вернблум
8
Панченко
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-1-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
23
Тарасов
19
Самедов
88
Ндинга
18
Коломейцев
11
Касаев
14
Ниасс
8
Панченко
26
Еременко
26
Еременко
8
Панченко
42
Щенников
17
Миланов
17
Миланов
42
Щенников
14
Ниасс
17
Михалик
17
Михалик
14
Ниасс
29
Денисов
43
Логашов
43
Логашов
29
Денисов
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Аверьянов Антон (Москва)
Калугин Тихон (Москва)
Делегат:
Пронин Борис (Москва)
Инспектор:
Баскаков Юрий (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Россия 2
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