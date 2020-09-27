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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 27 сентября 2020
ЦСКА
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
45'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
90'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Гайч
️️️️
Г. Щенников
87'
86'
Желтая карточка
Гилерме
79'
Замена
Ф. Камано
️️️️
А. Миранчук
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
К. Кучаев
77'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Ч. Эджуке
77'
71'
Желтая карточка
Эдер
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Б. Зайнутдинов
67'
Вторая желтая
К. Бистрович
59'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Миранчук
Желтая карточка
К. Бистрович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
ПП
21
Чидера Эджуке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
62
Карпов
32
Магнуссон
6
Фернандес
8
Бистрович
18
Кучаев
10
Обляков
19
Зайнутдинов
10
Влашич
21
Эджуке
3-3-1-2
1
Гилерме
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Магкеев
20
Игнатьев
25
Куликов
31
Рыбус
21
Миранчук
90
Смолов
24
Эдер
18
Кучаев
21
Тикнизян
21
Тикнизян
18
Кучаев
21
Эджуке
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
21
Эджуке
42
Щенников
19
Гайч
19
Гайч
42
Щенников
19
Зайнутдинов
63
Чалов
63
Чалов
19
Зайнутдинов
21
Миранчук
40
Камано
40
Камано
21
Миранчук
90
Смолов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
90
Смолов
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Остались в запасе
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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